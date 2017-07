Gala Caldirola se despide de Chile con sentidos mensajes de agradecimiento

Hace meses Gala Caldirola se sinceró acerca de lo sola que se sentía en Chile, ya que su familia se encontraba en España y su novio Mauricio Isla en Italia, lo que le dificultaba mucho el poder verlos.

Por esto, tomó la decisión de dejar su carrera en Chile para acompañar a su pareja en una nueva aventura en Turquía, donde será parte Fenerbahce.

“Las despedidas no son motivo de tristeza cuando la razón viene del corazón! Pero siempre para ganar algo, tienes que perder otras cosas, como por ejemplo tener cerca a personas a las que quieres y con las que has compartido muchos momentos!”, escribió la exchica reality en Instagram, junto a la foto de su amigo y mánager Suro Solar.

“Gracias por todo @surosolar te quiero y como compañero de trabajo y como compañero de vida y amigo te ganaste un lugar en mi corazón! Así que allá donde esté te espero! Y volveré prontito a verte!!”, agregó.

Pero esa no fue su única despedida, pues algunas horas después compartió otra foto junto a Isla. “A veces para ganar algunas cosas, hay que perder otras, hoy me despido de Chile un país maravilloso lleno de personas que admiro… Un lugar que me hizo sentir acogida y querida desde que llegue, me dio grandes oportunidades, amistades y al amor de mi vida. Por eso quiero que todos sepan lo agradecida que estaré siempre!!”, comentó.

“Nosotros empezamos una nueva vida juntitos…. una oportunidad para crecer, para aprender, para ser amigos, amantes, compañeros de vida, no te prometo algo perfecto, pero te prometo que te amaré y cuidaré de ti cada día como te mereces, y me voy feliz porque sé que recibiré lo mismo de ti”, finalizó.

Recordemos que la expanelista de Así Somos anunció en mayo que pretendía dejar el país pues ya no lo estaba pasando bien. “Llevo una temporadita larga que me siento súper inestable emocionalmente. Me siento como perdida, confusa, no sé muy bien dónde estoy, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir. Me siento un poco a veces sola”, reconoció en una sentida entrevista en el programa de La Red. “La verdad es que no he estado pasando buenos momentos”, dijo.

Asimismo, aclaró que cuando “llegué pensando que sería una aventura de dos meses y volvería a mi rutina, pero me encontré con un país que me abrió los brazos (…) Sentí que tenía que aprovechar todo ese cariño, pero ahora el ir y venir a Europa me tiene muy sensible”, indicó Gala.

La modelo también aclaró que su vida en Chile, donde lleva un año y medio, es lejos de lo que se podría imaginar. Explicó que no sale mucho y que tiene pocos amigos. “Extraño una vida más cercana y normal”, agregó.

En Chile, Gala alcanzó la fama al ser parte del reality ¿Volverías con tu ex?. Luego se unió a las filas de La Red, quienes incluso lanzaron su candidatura a reina del Festival de Viña del Mar.