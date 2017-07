Claudia Conserva se rió de insólita descripción en su biografía de Wikipedia

Humor no le falta a Claudia Conserva, quien no pudo hacer más que reír tras ver una curiosa descripción en su página de Wikipedia. Y es que al inicio de su biografía en la enciclopedia online, aparecía una profesión que poco tiene que ver con ella.

“Claudia Conserva, exactriz porno y animadora“, decía el portal que puede ser editado por cualquier persona que tenga una cuenta creada.

La conductora de MILF (de UCV-TV) decidió compartir en Instagram un pantallazo de de su biografía, al que agregó el mensaje: “Cuando Wikipedia insiste en que fuiste actriz porno”.

Cuando Wikipedia insiste en que fuiste actriz porno 🤣🤣🤣🤣🤣 #wikipedia #actriz #broma A post shared by Claudia Conserva (@clonserva) on Jul 16, 2017 at 1:13pm PDT

“Supe de esto porque mi público fiel de MILF que advierte de todo, me cuentan de todas las publicaciones en la prensa y me advirtieron que salía en Wikipedia como ex actriz porno“, comentó la animadora a Glamorama.

“Esto fue hace un par de semanas y ayer me acordé y, cuando lo leí me pareció gracioso, anecdótico, divertido. No sabía que alguien lo editó. Seguro que algún seguidor de MILF”, agregó.

Pero lejos de enojarse o pedir que rectificaran la información, Conserva decidió no hacer absolutamente nada. “A mis 43 años me causa gracia la publicación. Yo no hice nada, de hecho no sabía que ya no aparecía”, dijo.

Está tarde se viene #Pijamadamilf está buenísimo! @malyjorquiera @yazvazquezp 19:30 UCV 😘 A post shared by Claudia Conserva (@clonserva) on Jul 4, 2017 at 1:01pm PDT

Recordemos que la animadora volvió a la televisión en abril pasado con el programa Milf, luego de pasar varios meses alejada de la pantalla chica.

“Es un trabajo bastante artesanal; incluso he ido a comprar cada uno de los palos para construir la escenografía; pero me tiene muy feliz. Estoy segura de que va a tener alma, algo de lo que carecen los programas en la televisión chilena. Además, tiene la adrenalina de que si no funcionara, es mi responsabilidad“, afirmó Conserva a El Mercurio.

“Me quiero dar el lujo de hacer el proyecto que quiero y con quien quiero; por eso dije que no a lo otro, y seguí adelante con esto”, agregó.