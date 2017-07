La noche de este martes se confirmó uno de los rumores más potentes que circularon durante las últimas semanas: la relación entre Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez.



El ídolo de La Roja compartió a través de Instagram Stories una serie de fotografías junto a la actriz, disfrutando de sus vacaciones en Centroamérica.

Lo mismo hizo la hija de Carolina Arregui, quien publicó dos fotografías donde se ven de lo más encantados.

Y aunque la pareja no ha entregado mayores detalles, el que sí habló al respecto fue uno de los hermanos del jugador del Arsenal, Humberto Delaigue, quien aseguró que se están conociendo.

“Sí, están juntos, se están conociendo y lo asumieron como una relación. Quién sabe lo que vaya a pasar después”, contó Humbert, como lo llama el seleccionado nacional, a Las Últimas Noticias.

El hombre reveló también, que antes de que compartiera las imágenes mantuvieron una larga conversación en la que el delantero le pidió consejos, pues quería contar sobre su relación y lo feliz que está con ella.

“Yo ya sabía esto, porque en la tarde estuvimos hablando harto con mi hermano. Me preguntaba, yo le daba mi opinión. Él tenía ganas de darlo a conocer. Es cierto que él es un jugador famoso, pero es un ser humano y tiene corazón, como tú o como yo. Él siempre trata de llevar su vida tranquila, de bajo perfil, lejos de la farándula. Y le gusta actuar correcto. Por eso se demoró, porque si hace algo, siempre lo quiere hacer bien, para no herir a nadie”, manifestó.

En la oportunidad, el hombre también aseguró que ve muy contento al tocopillano. “Lo veo contento. Él estaba esperando la situación para contarlo, porque recién se están conociendo. Pero si él subió las fotos es por algo, porque antes se estaban conociendo”, señaló.

Finalmente, Delaigue contó que él tuvo la oportunidad de conocer a Mayte en Londres, donde conversaron bastante.

Recordemos que hace más de un mes comenzó a circular la información de la relación de los ‘tortolitos’, la que la joven de 28 años se encargó de desmentir en el matinal Hola Chile.

En la ocasión señaló: “Yo también estoy un poco cabreada de tanta cosa que se dice y que no es cierta, con la convicción con la que hablan me sorprenden y la verdad yo estoy soltera, estoy feliz”.

En la oportunidad agregó también: “Sí conozco a Alexis, somos amigos, lo admiro muchísimo como persona, como profesional también, yo creo que todos los chilenos y eso es… y por favor…yo estoy dedicada ahora a mi trabajo, a mis cosas, vamos a empezar ahora una teleserie en TVN”.

Pero no sólo la familia de Alexis habló sobre el tema, también lo hizo el padre de Mayte, quien en el matinal Bienvenidos de Canal 13 reveló desde cuándo ambos habrían comenzado a tener una relación amorosa. “Creo que no es larga, me da la impresión de que se está iniciando, digamos no son sus primeras horas, ni primeros días, pero tengo entendido que hace unos pocos meses están juntos”, aseguró.

Este martes quedó atrás el misterio con las imágenes que compartieron los felices enamorados, quienes están disfrutando de paradisíacas playas.

Aquí te dejamos algunas de las imágenes que han compartido los tortolitos.