Gala confirma que bebió alcohol antes de la Vedetón y niega arreglo en su triunfo

Gala Caldirola se convirtió en la gran revelación de ¿Volverías con tu ex? y se ganó el cariño del público, especialmente luego de convertirse en la enemiga de Oriana Marzolli.

La joven española y actual panelita de Así somos de La Red estuvo de invitada en Bienvenidos, donde reveló algunos secretos de la Vedetón, donde ella salió triunfadora. Según explicó en el matinal, la modelo estaba tan nerviosa que tuvo que pedir un trago para poder relajarse antes de su sensual espectáculo.

“Media hora antes que yo saliera a bailar le pedí a Suro Solar, que es quien me acompaña siempre, que me trajera cualquier tipo de bebida con alcohol para relajarme para salir a bailar, porque estaba demasiado nerviosa“, confesó.

En la misma conversación, Gala aprovechó de responder a quienes aseguraron que su triunfo aquella noche estaba asegurado. “¿Tu crees que si hubiese tenido la seguridad de que iba a ganar, hubiese estado tan nerviosa?”, señaló.

Una de las que levantó aquella teoría fue la actriz Ingrid Parra, quien se enfrentó a Gala en el mismo segmento.”Cuando no me importa la persona de la que viene la critica, entonces no me interesa. Con ella tuve buena relación, tampoco eramos amigas, pero me llevaba bien, por eso me extraña que el comentario haya venido de ella“, sentenció.

“Yo creo que a todas nos hubiese gustado ganar, entonces entiendo que a veces del recelo o de la molestia de haberte esforzado para nada, puedes decir cosas que en el fondo, igual sí piensas, pero que no por eso tiene que ser verdad“, agregó.

“También es verdad que la gente cuando te ve mal te apoya, pero cuando te ve bien o triunfando te quieren bajar. No sabría cómo definirlo, porque envidia tampoco siento que tenga algo para que me envidien”, finalizó.

Recordemos que en la Vedetón, Gala bailó junto a Joaquín Méndez el tema Desde esa noche interpretado por Maluma junto a Thalía. Ambos aparecieron sobre el escenario usando vestimentas del estilo oriental, para luego poco a poco mostrar a todos sus esculturales físicos.