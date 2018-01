Principal Figgins de "Glee" dedica emotivo mensaje de despedida al fallecido Mark Salling

Enorme impacto generó la repentina muerte del actor Mark Salling, conocido por su rol de Noah Puckerman en la serie Glee.

Una de las que reaccionó ante su partida fue Jane Lynch, quien trabajó en las seis temporada que duró la comedia musical estadounidense.

“Es triste. Es muy trágico”, comentó la actriz de 57 años, según recoge el sitio de espectáculos TMZ.

Sin embargo ella no fue la única, ya que Iqbal Theba, quien caracterizó al “Principal Figgins”, también se expresó a través de las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el intérprete publicó un emotivo mensaje en el que aseguró que la muerte de Salling le resultaba sumamente “dolorosa”.

His death is painful for me Some of u might know him for only his flaws but I also knew him as someone who was great to work with & was kind to my kids. I truly wish he’d fought his demons &atoned himself & came out a winner. May we all find solace in some of his gentler memories

— iqbal theba (@iqbaltheba) January 31, 2018