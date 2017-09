Actor de Pennywise explica por qué se escondió su identidad hasta el último momento

En entrevista con el medio de entretenimiento digital IGN, Bill Skarsgard reveló la extraña razón por la cual se mantuvo su identidad escondida en todas las promociones de la nueva versión de It (Eso) hasta el estreno de la película.

Según recuenta Skarsgard, la idea era mantener la mayor cantidad de misterio sobre el malvado payaso: “hay misterio para el personaje, creo que quieren mantener ese tipo de ilusión de que Pennywsie no es interpretado por un actor”, afirmó.

Esta separación, aunque no hacía mucho sentido para él al principio, terminó siendo un detalle crucial para el producto final del film, el cual ha recibido una recepción excepcionalmente positiva del público a nivel internacional.

“Lo entiendo y aprecio que haya una separación. El personaje necesita ser tratado con respeto en el sentido que no puedes estar bromeando con este durante algún tipo de campaña de relaciones públicas… el personaje necesita ser tomado en serio”, explicó en mayor detalle Skarsgard.

Esto significó que el material promocional de It (Eso) se relacionó más con los actores jóvenes de la película, que forman el soporte principal para la historia, y sus reacciones hacia la actuación de Skarsgard.

En los trailers sólo se ve al payaso de manera esporádica, en cortes diseñados para revelar lo mínimo posible sobre su diseño.

También, ningún póster oficial contenía la identidad de Skarsgard, solamente su aparición como Pennywise, utilizando sombras para obscurecer detalles sobre su apariencia.

“Creo que los niños son una gran manera de empujar la película, y mantenerme a mi y al personaje de Pennywise como un misterio hasta que salga”, declaró al finalizar sus pensamientos sobre la estrategia de la producción.

El estudio ya ha confirmado que It (Eso) tendrá una secuela, llamada It: Chapter Two (Eso: capítulo dos), en la cual Skarsgard tomara nuevamente el rol del malvado payaso.