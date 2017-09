Cuarta integrante de "Las chicas superpoderosas" sería de piel oscura

Toda una sorpresa ha sido la noticia de que la serie animada de Cartoon Network, Chicas Superpoderosas, tendrá una cuarta integrante.

A Bombón, Bellota y Burbuja se sumará otra secuaz que le otorgará “diversidad racial” a los dibujos animados, pues sería de piel oscura.

Quien dará voz al nuevo personaje será la cantante sudafricana de 27 años, Toya Delazy. Así lo anunció la misma artista a través de su cuenta de Twitter.

“Y así no más, me convertí en una Chica Superpoderosa. Mucho amor a mi @cartoonnetwork por confiarme este trabajo épico”, escribió Toya.

AND JUST LIKE THAT, I BECAME A POWERPUFF GIRL 😆😆😆🇿🇦

Much love to my @cartoonnetwork for trusting me with this epic job 💋❤️️#lifegoals pic.twitter.com/ZshJT8VWR0

— ToyaDelazy (@ToyaDelazy) September 7, 2017