Las 7 películas "taquilleras" que fueron nominadas a los premios Oscar

Este martes la Academia dio a conocer los nominados a los premios Oscar 2017. En la lista de aspirantes a la estatuilla destacan películas que han sido muy alabadas por la crítica y que han sido premiadas ya en otras ceremonias, como La La Land, Fences y Arrival.

No obstante, también se hicieron presentes entre los nominados una serie de filmes que han sido muy taquilleros, en el sentido de que han recaudado cientos de millones y han captado la atención del público durante el último año, pero que no han sido tan acompañados por la crítica o que sencillamente no son considerados lo bastante “buenos” o “serios” para ser nominados a los Oscar.

El primero que ha sido muy comentado fue Suicide Squad (Escuadrón Suicida) el cual, por increíble que parezca, fue nominado a un premio Oscar… en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería.

Otra película de superhéroes que logró colarse en la lista fue Doctor Strange, que aspira al Oscar a Mejores efectos especiales.

Por otra parte, en el género de ciencia ficción tenemos Rogue One: una historia de Star Wars, que esta semana logró sobrepasar la deseada marca de los 1.000 millones de dólares en recaudación a nivel mundial. Ha sido nominada a Mejores efectos especiales y Mejor mezcla de sonido.

Siguiendo con la ciencia ficción, también tenemos a Star Trek Beyond, la nueva entrega de la conocida saga galáctica, que compite en Mejor maquillaje y peluquería, mientras que Passengers, la cinta protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt que ha recibido muy malas críticas, se hizo con un puesto en Mejor banda sonora.

Una cuarta cinta taquillera que llegó a los Oscar fue Animales fantásticos y dónde encontrarlos, creada por la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, y ubicada en el mismo universo ficticio. En su caso también obtuvo dos nominaciones: Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción.

En el ámbito de filmes familiares, igualmente destaca la versión live-action de El libro de la selva estrenada en 2016, la cual compite en Mejores efectos especiales.

Si alguna de estas cintas ganará o no un Oscar es un misterio que conoceremos el próximo 26 de febrero.