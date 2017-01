Carolina Arregui habló sobre el quiebre de su hija con Tiago Correa

Mayte Rodríguez y Tiago Correa llevaban cinco años juntos y parecían ser una pareja estable, sin embargo, en la entrega del Copihue de Oro, la actriz señaló que estaba soltera.

“-Terminamos- Hace un tiempo atrás. Pero estamos súper bien. A mí no me gusta mentir. Así es que te lo digo porque me estás preguntando. Creo que es un espacio que prefiero proteger. Espero que me lo respeten”, señaló a Glamorama.

Al parecer la pareja dio por finalizada su relación en diciembre, y aunque la actriz aseguró que había terminado como amigos, el actor no quiso hablar al respecto.

La que sí quiso hablar fue la madre de Rodriguez, Carolina Arregui, quien no dejó muy bien parado al actor.

“Está bien. Son cosas que pasan en la vida. A veces las relaciones resultan, otra veces se quiebran. Ellos tendrán sus razones y hay que respetarlas”, comentó a Intrusos, quienes le comentaron que su ex yerno ya tenía una nueva relación.

“No me parece ninguna novedad. Sí, es una linda persona, yo lo sigo queriendo a él, pero no es novedad porque le gustan mucho las mujeres”, agregó.

“Ojalá le hubiera gustado sólo ella. Se conoce que Tiago tiene su historia. Quién sabe, no sé. Uno sospecha, especula, pero no me quiero meter más allá”, expresó.