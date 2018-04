Kanye West apoya a Trump y filtra mensajes de John Legend: así respondieron sus esposas

A casi un a√Īo de haber cerrado su cuenta en Twitter, Kanye West volvi√≥ y lo hizo en grande. Este jueves el rapero public√≥ una serie de mensajes en Twitter con los cuales apoyaba al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una de sus publicaciones asegur√≥ que Trump era “su hermano” y en otra comparti√≥ una foto con un gorro con la frase de campa√Īa del mandatario “Make America Great Again” (Hagamos a Am√©rica grande nuevo).

“No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la multitud no puede hacer que no lo ame. Somos ambos energ√≠a de drag√≥n. √Čl es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que el mundo hace. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos el derecho al pensamiento independiente.”

Ante esto, el propio Trump respondi√≥ al mensaje se√Īalando: “Gracias. Kanye. Muy Bien”.

Tras esto, miles de sus fans, incluso algunos famosos, comenzaron a dejar de seguir su cuenta. Lo que causó preocupación en el cantante John Legend, quien le envió un mensaje privado al rapero.

“Hola, soy JL (John Legend). Espero que reconsideres alinearte con Trump. Eres demasiado poderoso e influyente para apoyar quien es y lo que representa. Como sabes, lo que dices realmente significa algo para tus fans. Ellos te son leales y respetan tu opini√≥n”, comenz√≥.

“Tantas personas que te quieren se sienten traicionadas ahora porque saben el da√Īo que causan las pol√≠ticas de Trump, especialmente a las personas de color. No dejes que esto sea parte de tu legado. Eres el mejor artista de tu generaci√≥n”, agreg√≥.

Acto seguido, West decidi√≥ compartir un pantallazo de la conversaci√≥n en Twitter. “Te quiero John y apreci√≥ tus pensamientos. Destacar a mis fans o mi legado es una t√°ctica basada en el miedo usada para manipular mi pensamiento libre”, replic√≥ West.

“Piensa libremente. Piensa con empat√≠a y contexto tambi√©n. Tus palabras y acciones tienen consecuencias. Muchos cari√Īos”, respondi√≥ Legend y agreg√≥: “Y como est√°s posteando los mensajes, perm√≠teme agregar que tengo un nuevo single… jaja“.

Tras publicar la conversaci√≥n, el rapero escribi√≥ otro mensaje en la red social explicando por qu√© lo hab√≠a hecho. “Tuite√© el mensaje de John para mostrar que hay personas a mi alrededor que no est√°n de acuerdo conmigo y expresan su opini√≥n. Respeto la opini√≥n de todos pero me mantengo firme”, afirm√≥.

I tweeted the John text to show that there are people around me that disagree with me and voice their opinion. I respect everyone's opinion but I stand my ground. — KANYE WEST (@kanyewest) 26 de abril de 2018

La respuesta de las esposas

Mientra la conversaci√≥n entre los m√ļsicos ten√≠a lugar, sus esposas se tomaban con m√°s humor la situaci√≥n. Fiel en su estilo, Chrissy Teigen escribi√≥ un mensaje a Kim Kardashian a trav√©s de la misma red social.

“¬ŅA√ļn cenaremos el viernes o no? LOL”, escribi√≥ la modelo, a lo que la empresaria respondi√≥: “S√≠, pero tal vez sin tel√©fonos”.

@KimKardashian are we still doing dinner Friday or no lol — christine teigen (@chrissyteigen) 26 de abril de 2018