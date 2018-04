El divertido "cameo" de Deadpool en saludo de cumpleaños de Hugh Jackman

Los fans de Hugh Jackman, el actor mejor conocido por su rol como el legendario Wolverine de los X-Men, se llevaron una sorpresa cuando Ryan Reynolds apareci√≥ en conjunto al australiano cuando grababa un video para saludar a un fan en su cumplea√Īos, usando su traje de Deadpool.

Para muchos, la situaci√≥n fue simplemente una peque√Īa humorada, pero r√°pidamente varios comenzaron a preguntarse si √©sto ten√≠a alg√ļn tipo de conexi√≥n con la pel√≠cula Deadpool 2, la cual estar√° en los cines el pr√≥ximo 1 de Junio.

When you‚Äôre trying to record a heartfelt birthday message …. but are interrupted by the least greatest showman. @VancityReynolds pic.twitter.com/RwlE4IXFX1

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 27 de abril de 2018