Alerta de meme: la reacción de Isabel II cuando el príncipe Carlos la llama "mami"

El fin de semana pasado la reina Isabel II celebr√≥ su cumplea√Īos 92 y lo hizo en grande. La monarca y el resto de la familia real asistieron a un concierto en su honor en el Royal Albert Hall donde presentaron grandes figuras como Sir Tom Jones, Kylie Minogue, Sting and Shaggy y Craig David.

Lo que llamó la atención, sin embargo, fue la reacción de Isabel II a un comentario de su hijo, el príncipe Carlos. En medio del evento, el heredero a la corona británica tomó la palabra para dedicarle un mensaje a su madre.

“Su majestad”, comenz√≥ muy solemnemente, sin embargo, decidi√≥ darle un giro m√°s personal y le dijo: “Mami”. Su cari√Īosa referencia hacia la Reina desat√≥ la risa de los presentes, pero a ella no le caus√≥ ninguna gracia.

De hecho, su reacción fue captada por cibernautas y en ella se ve a la Reina abriendo mucho los ojos ante la sorpresa, y poniendo una cara de desaprobación.





Queen Elizabeth‚Äôs reaction to her son Prince Charles calling her ‚ÄúMummy‚ÄĚ during The Queen‚Äôs 92th Birthday Concert at the Royal Albert Hall. ūüėČ#Queensbirthdayparty pic.twitter.com/JaR9sAdlUr

— Karolina (@Karolina0806) 22 de abril de 2018