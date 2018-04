Video muestra que la reina Letizia impide que doña Sofía se tome una foto con sus nietas

Un tenso momento vivi√≥ la familia real espa√Īola el domingo pasado, luego de asistir a la Misa de Pascua de Resurrecci√≥n en la catedral de Palma de Mallorca. Hasta el lugar llegaron los reyes em√©ritos Juan Carlos I y Sof√≠a, adem√°s del rey Felipe , la reina consorte Letizia Ortiz y sus dos peque√Īas hijas, la princesa Leonor y la infanta Sof√≠a.

A la salida de la ceremonia la familia se dispers√≥ para saludar a la gran cantidad de personalidades que hab√≠a en el lugar. En ese momento, do√Īa Sof√≠a decidi√≥ tomarse una foto con sus nietas.

La monarca tom√≥ de los hombros a ambas ni√Īas y posaron frente a una c√°mara, sin embargo, antes que la imagen pudiese ser capturada, Letizia se acerc√≥ y comenz√≥ a pasearse delante de ellas.

Su presencia obstaculizó la tarea del fotógrafo y generó un tenso momento. Letizia tocó el cabello de su hija, pero Sofía hizo un gesto para quitarla del medio, algo que hizo reaccionar a la princesa Leonor, quien quitó la mano de su abuela.

Al notar que algo estaba pasando, el rey Felipe se acercó a su familia y habló con su madre y su esposa, mientras que el rey Juan Carlos los miraba desde lejos.

A los pocos minutos salieron de la catedral y posaron todos juntos para la prensa que estaba apostada a la entrada. Sin embargo, el momento fue captado por un tuitero, quien viralizó las imágenes.

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sof√≠a se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) 3 de abril de 2018

Recordemos que por decisi√≥n de sus padres, la princesa Leonor y la infanta Sof√≠a no tienen muchas apariciones p√ļblicas, y rara vez son vistas en actos oficiales. Por su parte, la reina Sof√≠a ha lamentado p√ļblicamente no poder ver muy seguido a sus nietas debido a la estricta educaci√≥n que est√°n recibiendo.

De hecho, un rumor asegura que la relaci√≥n entre Sof√≠a y su nuera Letizia no es de las mejores, y que la reina em√©rita no entiende por qu√© la ex periodista no la deja acercase a las ni√Īas.