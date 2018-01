¿Sabías que Barack Obama ha ganado dos premios Grammy?

Martes 30 enero de 2018 | Publicado a las 10:54 · Actualizado a las 11:00

A través de su vida, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama ha recibido una gran cantidad de reconocimientos por su trabajo, incluyendo el Premio Nobel de la Paz, otorgado en 2009 “por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”.

Lo que pocos saben, sin embargo, es que Obama también ha sido el flamante ganador de dos premios Grammy, distinción que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a los músicos que se han destacado durante el año.

En el caso de Obama, sus galardones fueron por Mejor Álbum Hablado, premio que se entrega a los narradores más destacados de audiolibros.

Fue así como en 2005, cuando aún era senador por Illinois, se llevó el reconocimiento por su trabajo con Dreams From My Father, un libro en el que cuenta sus primeros años de vida hasta su ingreso a la escuela de leyes en 1988.

Dos años después volvió a llevarse el premio, esta vez por The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream (La audacia de la esperanza: pensamientos sobre la recuperación del sueño americano).

En el libro lanzado en 2007, el aún candidato a la presidencia de EE.UU., habla sobre la necesidad de una política distinta “basada en la fe, la participación de todos y la nobleza de espíritu”. El texto fue avalado por Oprah Winfrey y llegó a convertirse en bestseller en The New York Times.

Este año, en tanto, la fallecida actriz Carrie Fisher se llevó el mismo reconocimiento por el audiolibro que grabó relatando sus memorias El diario de la princesa, que fue publicado un par de meses antes de que falleciera en diciembre de 2016 a la edad de 60 años, como consecuencia de un paro cardíaco.

En el exitoso libro, Fisher revela que tuvo una aventura con Harrison Ford cuando éste estaba casado casado con Mary Marquardt, luego de conocerse durante la filmación de la primera entrega de Star Wars en 1977.