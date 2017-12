Leonor Varela contó por primera vez cómo fue lidiar con la extraña enfermedad de su hijo

Hoy día en la revista YA comparto un escrito de puño y letra sobre mi hijo #Matteo ❤️✨ Con todo mi amor para mi insta family. Link en Bio Today in YA, I’m proud to share something I wrote about my son #Matteo with you, my Insta family❤️✨Link in Bio (it’s in spanish 😉)

A post shared by Leonor Varela (@la_leovarela) on Dec 26, 2017 at 10:09am PST