Ex Spice Girl lanza un vaso con agua a Simon Cowell durante programa en vivo

La ex Spice Girl Melanie Brown, Mel B, tuvo un minuto de furia contra Simon Conwell, en America’s Got Talent, programa del que ambos son jurados. La cantante le lanzó un vaso de agua al productor y luego se retiró abruptamente del set.

La razón del enojo fue una insensible broma que el inglés le hizo sobre su noche de bodas, justo en medio del complicado divorcio que están llevando adelante Mel B y el director de cine Stephen Belafone. La acusación fue lanzada en medio de un comentario sobre una presentación que salió mal por culpa de un problema técnico.

El truco consistía en que el concursante Demian Aditya iba a ser esposado y metido en una caja de madera que, clavada y cerrada, se levantaría en el aire para luego caer en el fuego, por lo que el participante debía escapar antes. Sin embargo, algo salió mal, la caja no bajó y el participante nunca apareció, consignó el sitio de entretenimiento Us Weekly.

Un mal chiste

“Bueno, me imagino que esto sería como la noche de bodas de Mel B. Mucha anticipación, pero poca promesa o entrega”, dijo Cowell. Inmediatamente la ex Spice Girl respondió lanzando un vaso con agua ante el asombro de todos los que festinaron con el “chiste” que a Brown no le pareció nada de gracioso.

Actualmente, Mel B está pasando por un complicado divorcio después de casi una década de matrimonio. Ella solicitó el divorcio en marzo y pidió la custodia legal y física conjunta de su hija de cinco años, Madison, argumentando que Belafonte la engaño con la niñera y habría abusado de ella, por lo que tenía una órden de alejamiento de él desde abril.