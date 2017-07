Actriz Isidora Urrejola revela las propuestas sexuales de hombres "importantes"

La actriz Isidora Urrejola reveló que ha recibido varias propuestas de carácter sexual de hombres que dicen ser “importantes”.

A pesar de que aseguró que nunca le han ofrecido plata directamente, los mensajes son evidentes. “Cuando hice Drama, que fue mi primera película, me llegaron millones de mensajes para decirme que hiciéramos un trío“, comentó Urrejola a Biut.

Y es que la película cuenta la historia de tres jóvenes que deciden ‘experimentar’ con sus vidas, sobrepasando algunos límites, por eso “la gente se pasó el rollo”, explicó la artista.

“No me interesa que la gente se entere de algo así”, comentó. “Por eso no lo hice público”, continuó la mujer que ha participado de tres largometrajes y cuatro series chilenas.

Urrejola está casada con el fotógrafo Francisco Herrera, con quien tienen una pequeña hija, aunque eso no es impedimento para estos hombres. “Me ha pasado que hay gente ignorante que te dice ‘soy este loco, soy importante, te invito a comer a mi casa’. Y yo digo ‘soy una mujer casada’.

Ante esto, la actriz aseguró que le piden “hacerla piola”. “Les he dicho en su cara que quizás en su mundo pueden tratar a las mujeres así, pero en el mío no, eso no cabe”, explicó.

Asimismo, sentenció que “una puede ser loca, simpática, puede tener el pelo rojo, puede ser coqueta, puede ser sexy, pero eso no significa que por plata me voy a ir contigo a tu casa. Me da rabia que algunos piensen eso”.

De todas formas, la actriz aseveró que esta es una situación que afecta a todas las mujeres, no sólo a las más conocidas. “Lo que pasa es que nosotras (las famosas) estamos más expuestas, pero yo tengo amigas muy normales a las que también les llegan esas mismas propuestas por Facebook o Instagram.

En una entrevista anterior, Urrejola había sentenciado al medio digital Nueva Mujer que “el mundo está muy sexual, y poco sensual. Uno comparte todo, todo se habla sin tapujo, pero se pierde el cariño, los afectos, la sensualidad”.

Esta denuncia pública se entrega sólo días después de que la conductora de televisión, Valeria Ortega, publicara en su cuenta de Twitter una conversación en la que un hombre le ofrecía “seis millones” y, si es que aceptaba, le comentaría de qué se trataba el “trabajo”.