Actriz porno Nikki Benz denuncia haber sido ahorcada por empleado de Brazzers

Nikki Benz, popular actriz del cine para adultos, ha denunciado públicamente a Tony T., uno de los directores de escena de la famosa empresa Brazzers, por reiterados abusos durante el rodaje de su ultimo trabajo. Según ella, Tony habría intentado ahorcarla y pisotearla mientras las cámaras grababan.

Comunicando su decisión a través de Twitter, Benz explicó que se vio forzada a hacer esto luego de lo que vivió en medio del set de producción. “Nunca pensé que Brazzers lo permitiese”, confesó a sus más de 850 mil seguidores en la red social, los cuales inmediatamente entregaron su apoyo a la actriz.

This year has been full of ups and downs,& after the most horrific scene I filmed right before Bali…I deserve this! Trust…I'm not happy — NIKKI BENZ (@nikkibenz) 20 de diciembre de 2016

“Este año ha estado lleno de subes y bajas, pero después de una de las escenas más horribles que he filmado este año antes de mi viaje a Bali… ¡Me merezco esto! (refiriéndose a sus vacaciones). La verdad, no estoy feliz”, escribió.

Por su parte, la compañía Brazzers ha decidido cortar todas su conexiones con el director acusado, indicando que apoyan a Benz en su decisión de hablar públicamente del tema y que crearán una investigación interna que, si lo demuestra necesario, los llevará a tomar acciones legales en contra del director y todo responsable por sus acciones.

Hey @nikkibenz we're behind you and will never tolerate negative behavior towards stars by any 3rd party producer. https://t.co/6FotmKgHyK — Brazzers (@Brazzers) 21 de diciembre de 2016

Recordemos que Brazzers técnicamente no tiene control directo sobre las escenas que se filman, sino que contratan a profesionales externos para crear contenido para su sitio principal y subsidiarios.

Otras actrices del rubro han tomado la oportunidad para criticar a la compañía, indicando que ellas ya habían denunciado a Tony T. anteriormente pero no fueron escuchadas.

Dear @Brazzers, I complained about Tony T's behavior 2 years ago during my comeback. You have been warned since 2014. — Shawna Leneé Show (@ShawnaLeneeShow) 22 de diciembre de 2016



“Me quejé hace 2 años de la conducta de Tony T cuando volví a la empresa. Ustedes sabían de esto desde el 2014”, escribió la actriz Shawna Leneé en apoyo a su compañera de trabajo.

Por el momento la situación todavía no ha pasado a la policía local y quedan dudas sobre qué acciones tomará la famosa productora de cine para adultos sobre la situación. Varios activistas en contra de la violencia a la mujer ya han ofrecido su apoyo de manera personal a Benz a través de Twitter.

“Ninguna mujer debería pasar por lo que yo pasé”, acusó Benz finalmente en su cuenta de Twitter.