Walmart podría haber filtrado por error algunos lanzamientos del E3 2018

Cuando a√ļn resta m√°s de un mes para el inicio de la feria de videojuegos E3, un error de Walmart podr√≠a haber dejado al descubierto diversos lanzamientos que, hasta ahora, permanec√≠an en secreto.

Tal como recoge el sitio especializado en juegos GameSpot, la cadena de multitiendas publicó en su sitio oficial canadiense diversos títulos en su sección de juegos que no se conocían.

Just Cause 4, Borderlands 3, Rage 2, Gears of War 5, un Splinter Cell y un nuevo Assassin’s Creed son algunos de los que destacan en la lista, aunque también aparecieron otros como WWE 2K19, Lego DC Villians y NBA 2K19.

R√°pidamente comenzaron las especulaciones en torno a estos juegos, las que se vieron incrementadas luego que los encargados de RAGE se pronunciaran al respecto.

A trav√©s de su cuenta en redes sociales, sus desarrolladores indicaron que el tipo de fuente no es el correcto, y que la imagen promocional estaba errada (en Walmart aparecieron los juegos con car√°tulas en negro). No obstante, en ning√ļn momento desmintieron el lanzamiento de este juego.

Esta publicaci√≥n fue aludida por la desarrolladora de juegos Bethesda, la que coment√≥ un simple: “Amigo…”.

Dude. — Bethesda (@bethesda) 9 de mayo de 2018

Por su parte, luego que un usuario le preguntara al jefe de marketing de Bethesda, Pete Hines, respecto a d√≥nde podr√≠a adquirir el nuevo Doom, el ejecutivo respondi√≥: “Ve a comprar una bola m√°gica en Walmart y preg√ļntale‚ÄĚ.

Posteriormente escribi√≥: “Es por esto que no podemos tener cosas bonitas”.

This is why we can't have nice things. https://t.co/ZhOHGsITfp — Pete Hines (@DCDeacon) May 9, 2018

¬ŅHabr√° sido un verdadero fail por parte de Walmart Canad√°? ¬ŅSer√° una nueva estrategia de marketing? ¬ŅO simplemente fue un error? S√≥lo tendremos que esperar al E3, que empezar√° el 12 de junio, para saberlo.