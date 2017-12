Zelda: Breath of the Wild fue el gran triunfador en los "Juegos del Año" 2017

Hace unos días, la organización de los Game Awards 2017 (Juegos del Año) reveló a través de su cuenta de Twitter los cinco títulos favoritos para ser escogido como el mejor, entre ellos dos de la Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey.

Si bien los anteriores han recibido excelente críticas, los otros nombres que completaban la nómina eran PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG Corp.), Persona 5 (Atlus) y Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games).

Finalmente, fueron anunciados los ganadores y The Legend of Zelda: Breath of the Wild se quedó con el premio a Mejor Juego del Año.

Pero no sólo se llevó el reconocimiento más importante del certamen, consigna el sitio de variedades La Vanguardia, porque este juego para las consolas Nintendo Switch y Wii U también consiguó los premios a “Mejor Dirección” y “Mejor Juego de Aventuras”.

Además, en la cuarta edición de estos premios organizados por el productor Geoff Keighley, Carol Shaw, una de las primeras mujeres programadoras ganó el premio de Icono de la Industria. Dentro de los eSports, Cloud9 ganó como mejor equipo, “Faker” como mejor jugador y Overwatch como Mejor Juego.

A continuación la lista completa de los ganadores 2017:

Juego del año: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Mejor dirección del juego: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Mejor narrativa: What Remains of Edith Finch

Mejor dirección de arte: Cuphead

Mejor música: NieR: Automata

Mejor diseño de audio: Hellblade: Senua’s Sacrifice

Mejor actuación: Melina Juergens como Senua, Hellblade

Juegos con impacto: Hellblade: Senua’s Sacrifice

Mejor juego actual: Overwatch

Mejor juego móvil: Monument Valley 2

Mejor juego portátil: Metroid: Samus Returns

Mejor juego de RV/RA: Resident Evil 7: Biohazard

Mejor Juego de acción Wolfenstein 2

Mejor Juego de acción/aventura: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Mejor RPG: Persona 5

Mejor juego de peleas: Injustice 2

Mejor juego de Estrategia: Mario + Rabbids Kingdom Battle

Mejor juego familiar: Super Mario Odyssey

Mejor Juego de Deportes/Carreras: Forza Motorsport 7

Juego más anticipado: The Last of Us, Part II

Mejor juego independiente: Cuphead

Mejor juego estudiantil: Level Squared