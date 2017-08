Nintendo presume de la nueva función de su SNES Mini en el primer tráiler de la consola

En el marco de la Gamescom, Nintendo presentó oficialmente el primer adelanto de su esperada SNES Mini, la que continuará con la tendencia retro de la exitosa NES Mini.

Esta consola incluirá 21 juegos previamente instalados, entre los que aparecen clásicos como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid y F-ZERO, entre otros.

Y uno de los títulos que destaca dentro de este listado es Star Fox 2, juego que estaba en carpeta en 1995 pero que finalmente nunca vio la luz.

En el adelanto, una de las características que más llama la atención es la opción de Rewind, la que permite retroceder en el juego por si algo ha fallado. Eso sí, sólo se podrá rebobinar por un minuto.

El dispositivo vendrá con un cable HDMI, un cable USB y dos controles con cable Super NES Classic Controller con el fin de jugar con otra persona físicamente. Además ofrecerá la opción de seleccionar el modo de resolución en pantalla en 4:3, entre otros formatos.

De acuerdo a Nintendo, la SNES Mini estará disponible a partir del 29 de septiembre, a un precio de 79.99 dólares (unos 50 mil pesos chilenos aproximadamente). Sin embargo, habrá que esperar para ver el valor definitivo con el que llegará al mercado chileno.

Esta es la lista completa con los 21 juegos que incluirá la SNES Mini:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island