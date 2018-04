WhatsApp facilitará envío de mensajes de voz: no será necesario mantener apretado el botón

Sin duda es una noticia que aliviar√° a muchas personas que suelen enviar mensajes de voz por la aplicaci√≥n WhatsApp. La versi√≥n beta de esta herramienta incluye una funci√≥n que “bloquea” la presi√≥n del bot√≥n de micr√≥fono, por lo cual ya no ser√° necesario que el usuario mantenga apretado el micr√≥fono virtual mientras habla.

La actualizaci√≥n fue dada a conocer por el sitio de internet WABetaInfo, donde se se√Īala que la versi√≥n 2.18.102 para Android se encuentra en estado Beta y saldr√° pronto como actualizaci√≥n para todos los usuarios.

ūüďĚ WhatsApp beta for Android 2.18.70 and 2.18.71: what's new?

WhatsApp is finally starting to work on the Locked recordings feature! ūüėć ūüé§

The article includes screenshots and a video!

GREAT NEWS AVAILABLE SOON!#WhatsApp #RThttps://t.co/IZ53gNKlUm

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 3 de marzo de 2018