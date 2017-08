Filtran el nuevo sistema de seguridad que tendría el iPhone 8: reconocimiento facial

Cada vez queda menos para conocer al nuevo y esperado iPhone 8, modelo que ha desatado todo tipo de especulaciones respecto a sus características.

Es así como diversos medios especializados han filtrado algunos de los aspectos de este móvil, del que Apple se ha mantenido bajo un completo hermetismo.

Uno de ellos es la plataforma surcoreana Korea Herald, la que en una reciente publicación afirmó que el nuevo iPhone incluirá un sistema de reconocimiento facial, el que sería capaz de escanear el rostro del usuario gracias a su tecnología láser.

“El nuevo sistema de reconocimiento facial con sensores 3D pueden ver la una cara registrada en una millonésima de segundo”, indicó el sitio, lo que haría suponer el fin del sistema Touch ID, al menos en Apple.

Korea Herald sostiene además que el iPhone 8 tendrá una cámara 3D en la parte trasera, la que se encargará de tomar imágenes en realidad aumentada.

La información ha sido destacada por prestigiosos medios especializados en tecnología como CNET News, el que enfatizó que probablemente tendremos novedades respecto al nuevo celular de Apple en septiembre.

Anteriormente, el connotado tuitero (y conocedor del tema) Benjamin Geskin aseguró que además del clásico blanco, negro y plateado, el iPhone 8 tendrá un tono cobre llamado “blush gold”, color que debutará con este modelo por primera vez en la historia de la marca.

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金)

Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 12, 2017