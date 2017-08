Filtran uno de los nuevos colores de Iphone 8

Aunque Apple aún no entrega informaciones oficiales acerca del iPhone 8, expertos en el área continúan filtrando detalles del nuevo teléfono.

Según el connotado tuitero (y conocedor del tema) Benjamin Geskin, el aparato contará con otra novedad: un nuevo color.

Además del clásico blanco, negro y plateado, esta vez tendrá un tono cobre llamado “blush gold”, color que debutará con este modelo por primera vez en la historia de Apple.

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金)

Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 12 de agosto de 2017