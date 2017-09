Anuncian primera "Editatón" en Wikipedia de mujeres en el arte chileno

Con el objetivo de intervenir las narrativas del arte local y visibilizar el aporte de las mujeres artistas del siglo XX y XXI, se realizará la primera versión de una Editatón de mujeres en nuestro país.

Se trata de una jornada de edición colectiva, que ya se ha realizado con éxito en México, Estados Unidos y Perú, en la que se busca corregir y ampliar la información existente en la plataforma Wikipedia sobre alrededor de 100 artistas destacadas en distintos lenguajes como pintura, escultura, grabado, fotografía, video, nuevos medios, performance e ilustración, entre otros.

Reflexionar e incorporar una mirada crítica sobre la participación de mujeres en las prácticas artísticas, programación de exposiciones y colecciones pública es otro de los desafíos de esta iniciativa, que se realizará en el marco del Día de las Artes Visuales en el MNBA y en el MAC, entre las 10:00 y 21:30 hrs.

La invitación es abierta a toda la comunidad, para lo cual solo es necesario registrarse previamente en Wikipedia.

El encuentro además contará con capacitaciones y orientadores que prestarán asistencia a quienes participen. Incluye también intervenciones de artistas, como las de la colectiva Bloque Gráfico Insurgente, la performista Janet Toro, Las Próceres y la Escuela de Arte Feminista, entre otras.

Asimismo se realizará una charla de la crítica feminista e historiadora del arte mexicana Karen Cordero en diálogo con la investigadora chilena Soledad García a las 18:30 hrs. La actividad cerrará con un concierto audiovisual bajo la curaduría de Anilla Cultural MAC a las 20:00 hrs.

La Primera Editatón de Mujeres Artistas en Chile es organizada por el CNCA, el MNBA, el Museo MAC a través de Anilla Cultural MAC, y el recientemente creado Nodo de Prácticas Artísticas y Feminismos Críticos integrado por curadoras, artistas e investigadoras pertenecientes a diversas instituciones, acciones culturales y universitarias.

Entre ellas, el Sistema Equidad de Género de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Archivo Nacional, la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Matucana 100, RAV Archivo Digital de las Artistas Visuales (Concepción).

Además cuenta con el patrocinio de Wikimedia Chile, Art+Feminism, Onu Mujeres, el Centro de Documentación de las Artes Visuales y el Capítulo Chileno del National Museum of Woman in the Arts.

La encargada del área de Artes Visuales del Consejo de la Cultura, Varinia Brodsky, señala: “tenemos una brecha importante en cuanto a la equidad de género y las artes visuales no son la excepción. Esta primera Editatón en Chile, que se suma a otras que han sucedido a nivel internacional, viene a aportar a la visibilización y reconocimiento de nuestras artistas mujeres, desde el trabajo en colaboración que reúne la fuerza de trabajadoras culturales, gestoras e investigadoras de diversas instituciones así como desde el mundo independiente. Nos interesa relevar una acción común que permita dar el espacio y valor que merecen nuestras artistas en la construcción de la historia del arte nacional”.

El programa detallado para cada ciudad-sede se difundirá por redes sociales y plataformas institucionales.

Indispensable

1- Registro previo en: https://inscripcion.wikimedia.cl/mujeres-artistas

2- Llevar equipo portátil (laptop, tablet). Dos personas podrán compartir equipo si es necesario, para que una edite mientras otra consulta fuentes. Las labores se pueden intercambiar.

3- Abrir antes del evento una cuenta en Wikipedia. Si no cuentas con ella, puedes hacerlo en este link: goo.gl/EQMVGV

4- ¡Disponibilidad de horario y muchas ganas de aportar al proyecto!

Programa

Actividades en el MNBA

Capacitaciones | Auditorio José Miguel Blanco

10:00 – 11:00 y 15:00 – 16:00

Editatón | Hall

11:00 Bienvenida

11:30 – 18:00 Edición Wikipedia

Performance | Hall

17:00 – 17:30 Janet Toro, artista

Charla | Auditorio José Miguel Blanco

18:30 – 19:30 Karen Cordero, historiadora del arte mexicana; Soledad García, investigadora MSSA

Actividades en el MAC

Performance | Acceso

11:30 – 18:00 Colectivo Bloque Gráfico Insurgente

Performance | Acceso

12:00 – 12:30 Escuela de Arte Feminista

Performance | Segundo piso

14:00 – 14:30 Las Próceres

Concierto de cierre | Frontis

20:00 – 21:30 Artistas sonoras: Camila Arzola, Claudia González, Sandra Ulloa, Valentina Villarroel