Creador de automóviles Tesla, Elon Musk, se encuentra de visita en Chile

Este miércoles la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el empresario sudafricano, Elon Musk, habría llegado a Chile desde Estados Unidos y en un avión privado.

La visita del creador de empresas como PayPal, Tesla Motors y Space X también fue reconocida por José Piñera, gracias a un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter.

Welcome @elonmusk to Chile, the Saudi Arabia of lithium, a potential “solar country” and a leader of world economic freedom. Looking forward to travel SCL-LAX in 30 minutes in SpaceX. https://t.co/revwjfwWVw

— José Piñera (@josepinera2) 28 de diciembre de 2017