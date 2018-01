Síndrome de Kessler: la teoría que explica porqué podríamos dejar de ir al espacio

Si alguna vez has querido tener una perspectiva sobre la cantidad de basura espacial que orbita alrededor de la Tierra, una herramienta que te resultará de gran utilidad es la visualización 3D creada por el desarrollador del software Richie Carmichael.

Se trata de una animación que arrojó que el 76% de estos objetos son fragmentos que provienen de los satélites lanzados por el ser humano.

Sin embargo este archivo sirve además para ilustrar el síndrome de Kessler, el que cada vez cobra mayor importancia, y que según explica la sección Indy 100 del periódico británico The Independent, sugiere los problemas que podrían existir en el futuro para realizar nuevas misiones espaciales.

76% of the 14,022 manmade objects orbiting the Earth are junk. Want to learn more?https://t.co/L2N2MJcMq3 #esri pic.twitter.com/NUmXZwMkwq

— Richie Carmichael (@KiwiRichie) August 12, 2015