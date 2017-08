Los curiosos efectos que el "eclipse del siglo" tendrá sobre los humanos y la Tierra

El próximo 21 de agosto ocurrirá un eclipse solar total, el cual se podrá ver íntegramente desde América del Norte.

Un eclipse total ocurre cuando la Luna sigue una trayectoria que la lleva a cubrir por completo el Sol. En este caso, la Luna tapará al astro rey durante 2 minutos y 40 segundos.

El evento astronómico ha sido apodado como el “eclipse del siglo” y ha causado mucha expectación en Estados Unidos, pues en varias ciudades se podrá ver en su totalidad.

La mala noticia es que desde Chile no podremos observarlo, pero eso no quiere decir que no nos vaya a afectar de ninguna forma.

Este eclipse no se trata sólo de un espectáculo visual. Durante el acontecimiento los humanos pesaremos 0,48 kilos menos de lo normal.

Esto ocurrirá por el efecto gravitacional que ocasiona el hecho de que el Sol y la Luna, que en esa fecha será luna nueva, estarán alineados y apuntando en la misma dirección hacia la Tierra.

Además de esto, nuestro planeta sufrirá otro efecto más drástico mientras dure el evento.

La fuerza gravitacional provocará una suerte de “marea” en la roca sólida. Esto quiere decir que “si estás en la misma línea definida por los centros de la Tierra, el Sol y la Luna, la corteza terrestre se elevará alrededor de 40 milímetros en un área de unos mil kilómetros. Así que eres libre de imaginarte que estás parada 40 milímetros más cerca del Sol”, explica la NASA.

La organización estadounidense transmitirá en directo el eclipse total el próximo 21 de agosto, así que si bien no podremos mirarlo en directo, se podrá seguir por internet.

En este mapa puedes ver específicamente dónde se verá el eclipse total y qué porcentaje del mismo verá el resto del planeta: