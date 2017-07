Evitando el Temucocentrismo

Al informarse sobre el conflicto chileno-mapuche es común encontrarse con frases sobre el “Conflicto en La Araucanía”, ante lo que surge la interrogante: ¿Este es realmente un conflicto en La Araucanía?

El Wallmapu (nombre del territorio mapuche que se puede traducir como “Todo el Territorio”), hasta poco antes de la fundación de Chile como república independiente, abarcaba de forma ininterrumpida -con la excepción de Valdivia- desde el río Biobío hasta lo que actualmente es la región de Los Lagos por el lado oeste de la Cordillera de Los Andes (tiene también su contrapartida en el lado este), y es el territorio en que actualmente se concentran distribuidas las reducciones (o comunidades). La mayor concentración se encuentra en La Araucanía, claro está, y en donde se han producido mayores situaciones de violencia política y donde existen más situaciones de conflictos territoriales.

Dicho lo anterior, es incorrecto realizar una equivalencia al hablar de Conflicto Chileno-Mapuche y Conflicto en La Araucanía. Este error puedo entenderlo si se trata de un político chileno (ya sea por ignorancia, por limitar el problema a una zona determinada o simplemente por dividir), pero no de líderes mapuche. La inconveniencia conceptual de lo aquí señalado es crítico por los siguientes motivos:

– El conflicto latente, no es un conflicto por más o menos tierras, el problema de tierras es uno de los factores, pero no el problema completo. Como bien ha señalado Francisco Huenchumilla, este es un problema político, un problema de poder. Esta búsqueda del poder no debe restringirse a una determinada región de Chile, sino ampliarse a todo el Wallmapu.

– La falta de poder ha generado el gran perjuicio para el mundo mapuche de ser quienes constantemente pagan los “costos del progreso”. Fuera de La Araucanía ocurren varias situaciones de alto impacto: La Provincia de Arauco en la Región del Biobío recibe buena parte de los impactos de la Industria Forestal; en Alto Biobío se construyeron las centrales hidroeléctricas de Ralco y Pangue (y varias más); pescadores mapuche en Mehuín (Región de Los Ríos) han sufrido el impacto de la Ley de Pesca y la construcción de un ducto; en San Juan de La Costa y Río Negro (región de Los Lagos) se han reportando exploraciones mineras en territorio mapuche.

– Políticos chilenos simplemente reaccionan a la violencia política, las acciones de mayor conmoción se han registrado en La Araucanía ¿Este es motivo suficiente para reducir los problemas de nuestro pueblo a una sola región? Si es así es un incentivo muy perverso ¿Será necesario que nuestros peñi y lamngen de Los Ríos y Los Lagos utilicen la violencia política para también ser tomados en cuenta? Insisto, el incentivo es muy perverso.

– El Plan Araucanía de la Presidente Bachelet es básicamente eso: un plan para la Región de La Araucanía. La mayor parte de los mapuche vivimos fuera de ella. La mayor parte del territorio mapuche anteriormente independiente, queda al Sur de ella.

– Líderes mapuche: El hablar de Wallmapu no es un delirio nostálgico salido de alguna facultad de Ciencias Sociales. Mirarse tanto el ombligo desde La Araucanía está trayendo consecuencias; ya hay voces desde los Williche chilotes para nominarse como pueblo aparte del mapuche, situación que se repite con los pewenche. Por concentración de recursos, y lograr mayor peso político.

Resolver nuestra situación es un problema de poder, para esto tenemos que trabajar por unir fuerzas, de los distintos mundos donde nos desarrollemos y habitemos con el fin de ejercer nuestros derechos de forma colectiva en esta generación y las siguientes. Esto es mucho más que “llevar la paz a la región”.

Ya hemos visto los problemas que ha traído el centralismo chileno en Santiago, por nuestra parte: evitemos el Temucocentrismo.

Nota para lectores winka: los mapuche tenemos identidades territoriales y todos pertenecemos a alguna, estas son : pikunche, lafkenche, wenteche, nagche, pewenche, williche, entre otras. Mapuche, es el nombre genérico.