La obra que une a Luis Barrales, Trinidad González y Paula Zúñiga en torno a Violeta Parra

La nueva producción GAM, “En fuga no hay despedida”, es un viaje emocional por la figura compleja de Violeta Parra y una suerte de homenaje no convencional que revisa parte de su historia. Escrito por Luis Barrales, con dramaturgismo del elenco y Trinidad González, el montaje está basado en hechos reales con toques de ficción, donde se cruzan la comedia, el drama y la tragedia, con una amplia interpretación musical que incluye temas de la cantautora, cuecas y payas.

Se hace un recorrido por Violeta en sus canciones en vivo, entrevistas verídicas y décimas tradicionales, que retratan su corazón, su arte, sus dolores, pasiones y también su lado revolucionario. La obra está compuesta por escenas que retratan la relación de Violeta con su familia, con su trabajo y con sus viajes, para mostrar a la artista en su faceta más humana.

La obra presenta el contraste que tenía la cantautora entre dulzura y rabia, su obsesión por extraer del pueblo su lenguaje musical, y sobre todo, su incansable lucha porque el público se acercara a las raíces del folclor chileno.

Para su directora, Trinidad González, “algo entendemos de lo que Violeta Parra le hizo a Chile, pero muy poco sabemos sobre cómo Chile la hizo a ella. Nuestra obra da saltos temporales en su vida, retrata ecos de sus dolores y pasiones que la llevaron a ser una mujer que salió a recolectar el patrimonio dorado de un país desconocido. Violeta fue revolucionaria en su andar, fue fervorosa guerrera contra un Chile desinteresado e ignorante, una chilena de pensar agudo y sentir intenso, que quedará marcada para siempre en nuestra memoria”.

La actriz Paula Zúñiga, en entrevista con Revista Wikén, comenta que sobre el escenario “yo no la interpreto, nadie me va a ver hablando como Violeta Parra. No fue esa nuestra apuesta, sino conectarnos como artistas con ella. Yo no la imito ni pretendo hacerlo”, y agrega, “la ira es la que atraviesa a nuestra Violeta. La ira que tiene frente al mundo injusto. Me sorprendió lo moderna que era, ser mujer e ir en contra de todo lo establecido. Creo que toda mujer que asuma que tiene algo que decir quiebra esquemas”.

En el mismo medio, el dramaturgo Luis Barrales afirma: “Violeta Parra es como la cordillera y el mar: siempre nos está rodeando. Todos alguna vez escuchamos Violeta Parra y quedamos locos. Y el que no, lo pasaría al tribunal de honor para ver si es chileno”.

Por su parte, Pamela López, directora de programación y audiencias de GAM, rescata la necesidad de tener una producción escénica propia para celebrar el centenario del natalicio de Violeta Parra: “Sin duda, el teatro como ejercicio de espejo social, nos ayudó a visualizar las múltiples dimensiones de Violeta. Por un lado, están aquellas que nos aproximan a un homenaje cercano a lo divino, pero por otro, a una mirada más amplia que la sitúan en un lugar histórico, social y humano. Con esta producción esperamos entregar a los públicos una nueva faceta de esta artista que aportó una mirada sensible e inteligente a las artes populares y musicales chilenas al punto de relevarlas a nivel internacional”.