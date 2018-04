Golosa La Orquesta estrena canción inédita con Kevin Johansen

Esta semana debuta el single Chipi Chipi, el segundo sencillo del disco de Golosa La Orquesta, Sobre la ciudad. La canci√≥n cont√≥ con una importante participaci√≥n especial: el m√ļsico argentino Kevin Johansen.

El responsable de temas como My name is Peligro y Cumbiera Intelectual llegó a colaborar con la banda nacional luego de que la vocalista, Geraldine Thenoux, le mostrara el trabajo que estaban haciendo.

‚ÄúEscuch√© hablar de Golosa y me gust√≥ el nombre; luego los escuch√© y despu√©s conoc√≠ a varios de sus integrantes, y me llam√≥ la atenci√≥n el ‚Äėapproach vieja escuela‚Äô que mezclaban con letras m√°s actuales… Algo que siempre me gust√≥ intentar tambi√©n, la yuxtaposici√≥n de √©pocas en una canci√≥n que buscan cierta atemporalidad‚ÄĚ, dice el cantante trasandino.

Y en relaci√≥n a la canci√≥n, Johansen agrega: ‚ÄúEl cha cha ch√° de Chipi Chipi me retrotrae a ciertos d√ļos hollywoodenses as√≠ como al esp√≠ritu de desparpajo que manejaba el gran P√©rez Prado. Un poco de desfachatez con cari√Īo, siempre se agradece‚ÄĚ.

La banda aprovechó una gira del argentino en Chile y en 2017 grabaron con él en Santiago. Chipi Chipi llega hoy a plataformas digitales como Spotify, Itunes, Deezer y Youtube. Hoy, además, Golosa La Orquesta comenzará la gira promocional de Sobre la ciudad, su segundo disco. El tour abrirá en Magnolia Bar, en Chillán.

En tanto, el álbum se podrá escuchar en plataformas digitales desde el viernes 4 de mayo. Un día después, la banda lo presentará en vivo en Santiago, en la Sala SCD Bellavista. El concierto es a las 21:00 horas y la entrada cuesta $3.500. La gira seguirá en el Campus San Joaquín el 9 de mayo y luego, el 25 de junio, en la Biblioteca Nacional. Más tarde, el 29 de junio, llegarán a la Casa de Salud de Concepción.

Las fechas a lo largo del país seguirán y serán anunciadas en las redes sociales de la banda. Y entre el 16 de julio y el 5 de agosto, Golosa La Orquesta comenzará un tour internacional que los llevará a Babel Sound Festival en Hungría, Floating Castle Festival en Eslovenia y a Alkantara Festival en Sicilia, Italia.

Ambas giras son apoyadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a trav√©s del Fondo de la M√ļsica, en la l√≠nea de apoyo a la Circulaci√≥n de la m√ļsica nacional (M√ļsica popular) y en la l√≠nea de Apoyo a la internacionalizaci√≥n de la m√ļsica chilena (M√ļsica popular).

Fechas:

27 de abril: lanzamiento de Chipi Chipi.

27 de abril: Concierto en Magnolia Bar en Chill√°n. 22:30 horas.

4 de mayo: Estreno del disco Sobre la ciudad en Spotify.

5 de mayo: Lanzamiento del disco en Santiago (SCD Bellavista). 21:00 horas, $3.500.

9 de mayo: Concierto en el Campus San Joaquín (UC). 13:00 horas, gratuito.

25 de junio: Concierto en la Biblioteca Nacional. 19:00 horas, gratuito.

29 de junio: Concierto en Casa de Salud, en Concepción. 00:00 horas. Entrada gratis hasta las 00:00. Después $5.000.