Cumbre del Rock Chileno cierra cartel con We Are The Grand y Tomo Como Rey

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:24

43 bandas nacionales serán parte de la quinta edición del multitudinario festival de música chilena, la Cumbre del Rock Chileno, que se realizará el próximo 27 de enero en Club Hípico.

En ese sentido, este martes se cerró el cartel con los últimos confirmados para el evento, que son el grupo bailable Tomo Como Rey y la evolución de We Are The Grand.

Durante el evento se tocarán más de 10 horas de música, desde las 13:00 horas y hasta pasada la medianoche, incluyendo rock, pop, punk, hip-hop, funk y otras vertientes de la música nacional.

Esto incluye desde pioneros de la década del ’60 como Aguaturbia, Los Jaivas, Quilapayún y Cecilia, hasta las voces juveniles en ascenso como las cantantes Denise Rosenthal y Camila Gallardo, el grupo Moral Distraída o los siempre populares Chancho en Piedra, Sinergia, De Saloon y Saiko.

También destaca la importante presencia femenina en el cartel: el rap de Ana Tijoux, el sonido urbano de Mariel Mariel, Camila Moreno, María Colores, el sonido folk de Yael Meyer, los éxitos de Supernova consolidadas como dúo, Saiko con la voz de Denisse Malebrán, el sonido progresivo de Crisálida y el grupo Mamma Soul.

Entre otros espectáculos especiales estarán Álvaro Henríquez liderando La Regia Orquesta, integrada junto a Cuti Aste, y Jorge Lobos presentando La Música de la Negra Ester. También el concierto Lucvp de Javiera y Ángel Parra tributando a su abuela Violeta Parra.

Por otro lado, el grupo Los Jaivas será tributado y recibirá el premio Ícono del Rock Chileno, que antes recibieron Jorge González y Álvaro Henríquez.

Las entradas están a la venta en sistema Ticketek ($21.000 general y $50.000 VIP valor pre-venta 3 hasta el 29 de diciembre). Niños de 11 años, o menores, no pagan si están acompañados de un adulto responsable (1 niño por 1 adulto).