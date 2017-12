No: Mon Laferte no se retira de los escenarios

Domingo 24 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:42

Durante este fin de semana, numerosos medios nacionales y extranjeros han hecho eco de un supuesto retiro de la cantante y compositora chilena Mon Laferte de los escenarios. Sin embargo, la verdad es mucho menos dramática: sólo tomará un descanso de dos meses.

El error comenzó este lunes 18, luego de que la música respondiera preguntas en un punto de prensa tras ofrecer su último concierto del año en el recinto Movistar Arena de Santiago de Chile.

Conocida por mantenerse activa permanentemente, Norma Monserrat Bustamante Laferte contó a los periodistas que decidió tomarse algunos meses de descanso para recuperar energías.

“Pedí tener un tiempo libre porque han sido prácticamente 3 años de no parar. Me duele la espalda horrible de tantas giras, de los viajes, pero también para reflexionar de lo que me ha pasado, que han sido cosas increíbles”, anunció la Laferte.

Pero aún así, la viñamarina indicó que espera aprovechar el tiempo para otras formas de arte, por lo que no quiso tildarlas de vacaciones. “Tengo un proyecto ambicioso que quiero hacer que mezcla música y danza, pero necesito tiempo para ello”, afirmó.

De hecho, Mon Laferte ya está confirmada como parte de los artistas chilenos que estarán en el festival Lollapalooza, el 16, 17 y 18 de marzo de 2018.

La fuente del error: medios mexicanos

Pero, ¿cómo una pausa de meses se malinterpretó de esta manera? La fuente del error parece haber sido el reconocido periodista mexicano Joaquin López Dóriga, quien a través de su sitio web oficial y cuenta en redes sociales, aseguró que la cantante chilena “anunció su retiro de los escenarios“, generando conmoción entre sus fans.

Poco después la información fue replicada por el diario El Universal, también de México, quienes sí especificaron que se trataba de un retiro temporal aunque no especificaron cuánto tiempo.

Luego, otros medios, incluyendo chilenos, interpretaron las emotivas publicaciones de despedida que Laferte dio a sus músicos en Instagram como una confirmación de su alejamiento de las tablas. Sin embargo, sólo se trataba de una celebración del final de su tour Amárrame, con el que promocionó su quinto álbum La Trenza, lanzado en abril de este año.

Los voy a extrañar #Amárrametour Una publicación compartida de mon laferte (@monlaferte) el Dic 21, 2017 at 5:58 PST

Es más, antes de iniciar su pausa, Laferte tendrá una última gran presentación el 14 de enero de 2018 al ser la invitada de honor del tenor español Plácido Domingo, durante su presentación agendada en el Estadio Nacional, también en Santiago de Chile.

La chilena acompañará al legendario músico hispano, de 76 años, haciendo dueto con él en 3 canciones: dos de su disco De mi alma latina lanzado en 1994, y una composición de la propia Laferte que tendrá arreglos especiales para la ocasión.