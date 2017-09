Taylor Swift le quita récord a "Despacito" a una semana de marcar un hito histórico

Uno de los récord más impresionantes de “Despacito“, la mundialmente exitosa canción de Luis Fonsi en alianza con Daddy Yankee y Justin Bieber, fueron sus 16 semanas consecutivas al tope del Billboard Hot 100, el ránking de referencia de la industria musical norteamericana.

Estadísticamente estaba a una semana de marcar un hito histórico: convertirse en el tema más popular de Estados Unidos desde que existe la medición, pero algo ocurrió.

Taylor Swift, la otrora estrella del country que acaba de publicar su nuevo disco, “Reputation“, le arrebató la corona a la composición latina en las puertas de la gloria comercial, para instalar su nuevo single en el escalón numero uno de la lista. Hablamos de “Look What You Made Me Do“, con el que debutó en el puesto 77 del Billboard la semana pasada.

El logro de la cantante ocurrió a través de reproducciones semanales (84.4 millones en EE.UU.) y ventas (353.000 en una semana). El tema de Fonsi acumula 69,6 millones de reproducciones en el mismo periodo de tiempo, y a pesar de su segundo puesto aquello bastó para igualar la marca del “One Sweet Day” de Mariah Carey y Boyz II Men, que estuvo 16 semanas seguidas en el tope del ránking.

En los 59 años del Billboard Hot 100, nadie ha podido superar las 16 semanas en la cima de la popularidad, sin embargo la canción de Luis Fonsi está lejos desaparecer del inconsciente colectivo. Hace tres semanas, el tema superó a “La Macarena“, el histórico hit del dúo español Los del Río que estuvo 14 semanas encabezando la lista. Por su parte, Swift se erigió como la mujer con más número de reproducciones semanales de una canción.