Mike Patton sufre un accidente automovilístico rumbo a un concierto

Una preocupante noticia despertó y puso en alerta a los seguidores chilenos de Mike Patton. Anoche, el vocalista de Faith No More protagonizó un accidente automovilístico en Los Angeles, camino a un concierto de uno de sus últimos proyectos musicales, Dead Cross.

El intérprete se movilizaba al Teatro El Rey de Los Angeles, California, con motivo de una fecha promocional de la nueva banda de Patton. La noticia la informó Michael Crain, miembro de Dead Cross, a los asistentes al recital minutos antes de la hora pactada.

“Ha habido un accidente de auto. Mike estuvo ahí. No es grave, pero él no está disponible para estar aquí esta noche. Está lastimado. Nos disculpamos, vamos a reagendar el show“, aseguró Crain. Luego fue Dave Lombardo quien, también en el escenario, confirmó que “en el nombre de la banda, lo lamentamos muchísimo“.

La noche fue animada en un comienzo por Secret Chiefs 3, los teloneros de la noche, para luego dar paso a un intermedio de media hora que retrasó el show y puso en suspicacia el concierto. Luego, vino el informe de Crain y Lombardo.

Dead Cross es una de las recientes “superbandas” de la industria musical, ya que cuenta con reconocidos y consagrados exponentes entre sus filas. Entre ellos destaca Mike Patton (Faith No More, Tomahawk, Fantômas), Mike Crain (Retox), Justin Pearson (The Locust, Head Wound City, Retox) y Dave Lombardo (Suicidal Tendencies, Misfits, ex-Slayer).