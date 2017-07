Festival reunirá lo mejor del "tropical house" a 1.500 metros de altura

Este 5 de agosto, y por primera vez en la historia, Nevados de Chillán será el epicentro mundial de uno de los festivales más reconocidos a nivel internacional: Corona Sunsets Festival. El evento, que se ha realizado en más de 10 países y que hoy se traslada a regiones de nuestro país, trae un line up internacional que encenderá al público con la mejor música tropical house desde las alturas: Goldfish (live), Christian Malinchac, Classixx (DJ Set), José Padilla. En la escena local, los representantes serán Drunvaloop y Rodrigo Laffert, reconocidos exponentes de la zona.

Como es la tónica, los asistentes podrán disfrutar de una puesta en escena completamente novedosa. Con cuatro DJ sets internacionales y dos propuestas nacionales, los artistas prometen cautivar a los invitados en una jornada única acompañados de exclusivas melodías y los más pegadizos beats.

La tarde comenzará con la participación de Rodrigo Laffertt, productor musical y remixer, quien comenzó su carrera en 1999, y quien con más de 18 años de trayectoria, se ha convertido en parte importante de la escena cultural de la ciudad de Concepción y con reconocimiento a nivel nacional. En esta oportunidad llega con sus notas de house para hacer bailar a todos los asistentes.

Para continuar esta entretenida tarde de festival, el trío electrónico conformado por Seref, Dallas & Changs de Drunvaloop, no dejarán a nadie indiferente, mostrando sus últimas creaciones, las cuales los han llevado a alcanzar el éxito nacional.

A medida que el sol vaya cayendo, el Mandala Stage recibirá a los artistas internacionales invitados: Classixx (DJ set), el dúo conformado por los amigos de infancia, Tyler Blake y Michael David, quienes desde California a presentarán su sinergia única al mezclar. Para este festival, estos artistas traen un recorrido lleno de deep house, electropop y electrónica independiente que cautivará a los asistentes con algunos de sus hits como “Holding On”.

Otros de los números potentes será el DJ y productor estadounidense, Christian Malinchak, más conocido por su sencillo debut “So Good To Me” que fue lanzado el 5 de mayo de 2013 en el Reino Unido y que llamó la atención del mundo con dosis perfectas de house y disco, logrando más de 40 millones de reproducciones en todo el mundo.

Por otra parte, los sonidos de jazz y música africana estarán a cargo de Dominic Peters y David Poole de Goldfish, grupo oriundo de la Ciudad del Cabo de África del Sur, quienes crean armonías en vivo con contrabajos, saxofones, teclados, flautas y sintetizadores, mezclando todas estas melodías para ofrecer momentos únicos en un festival que tendrá ocho horas de la mejor música tropical house y con algunos de sus más conocidos sencillos como “We Come Together”.

Para finalizar este exclusivo line up, estará el reconocido DJ José Padilla, uno de los más emblemáticos de la escena ibicenca y mundial, creador de los sonidos chill out que ha recorrido todo el mundo, referente en sus años como DJ de la reconocida banda Café del Mar. Y hoy hasta Nevados de Chillán para mostrar sus últimos beats en el escenario.