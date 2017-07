Película chilena será estrenada mundialmente a través de Facebook Live

“The Cold Side of the Sun“, la cinta dirigida por el cineasta local Diego Fierro-Lablée, que fue filmada entre Chile y Estados Unidos, marcará esta noche un hito para la industria local: se convertirá en el primer largometraje en ser estrenado oficialmente a través de Facebook Live.

El filme tuvo un costo estimado de 2 millones de dolares y contó con los actores Abel Palomo, Lorena Venegas, Colomba Horta, Catalina Castelblanco y Kather Sei, entre otros. La historia fue escrita por Diego Fierro Lablée y Héctor Castillo Córdova.

El filme, que se traduce al español como “El Lado Frío del Sol“, narra la historia de un guionista que sufre un bloqueo creativo, el cual le impide completar los guiones que escribe. Con este problema sobre sus hombros, acude donde una profesora que lo contacta con otra de sus alumnas, quien le dice que son los personajes de estos guiones quienes deberían hacerse parte de la historia que los une.

Desde ese momento, serán muchas las historias que se desarrollarán en distintas ciudades chilenas y norteamericanas (locaciones reales de la filmación), en donde diversos personajes comenzarán a escribir, con hechos, su desenlace.

“Hay mucha expectación no sólo en Chile sino que también en Estados Unidos. Además hay personas en Europa que estarán esperando las cuatro de la mañana para ver la película”, comenta el director de la gesta, Diego Fierro-Lablée.

La película podrá ser vista gratis a través de la web del filme, donde se realizará la transmisión vía Facebook Live. La Avant Premiere y su función serán a las 22:00 horas. A continuación, te dejamos el tráiler de “The Cold Side of the Sun“.