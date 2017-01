Gonzalo Yáñez desclasificó la pelea tras bambalinas en el último show de Jorge González

El sábado, cuando Jorge González sellaba su retiro de los escenarios con su presentación en la Cumbre del Rock Chileno, tras bambalinas se produjo un genuino incidente. Según medios de prensa, el hecho lo protagonizaron familiares y representantes del músico, a raíz de la última presentación del ex Prisionero.

Según cuenta La Tercera, el origen del incidente encuentra explicación en el tramo final del show, momento en que González debía entregar el premio Ícono Rock a Álvaro Henríquez. Allí, Jorge decidió subir al escenario junto a sus dos hijos. Según la publicación, la idea fue de Alfonso Carbone, y la misma molestó a Marco González, hermano de Jorge, quien no aceptó que el sanmiguelino agradeciera, arriba del escenario, sólo a sus músicos.

La familia de González (que según el trascendido está distanciada de los hijos del músico) ya había manifestado sus aprensiones sobre este último concierto, y el perjuicio que podía traer para su salud.

Hoy, Gonzálo Yáñez, uno de los músicos de González y quien apareció implicado en el hecho, contó hoy en Las Últimas Noticias su verdad sobre el episodio: “Lo que pasó fue una discusión. Está bueno aclarar en este punto que primero, todas las cosas que Jorge hace tienen que ver con decisiones de Jorge. Eso es importante de aclarar. Todo lo que se ha hecho desde “Nada es para siempre” hasta el concierto de La Cumbre del Rock, es lo que Jorge ha querido“.

¿Fue realmente una pelea? Responde el ex No Me Acuerdo: “No pasó nada. Lo que pasa es que habemos muchos alrededor que claro,tenemos diferentes opiniones con respecto a las cosas que Jorge HAGA. El tema acá es que ninguno de nosotros, ni la familia, ni los amigos, ni el mánager, tenemos mucho que hacer cuando Jorge quiere hacer algo. Eso ha sido históricamente así. Jorge es el que decide todas las cosas de su vida“.

Pero lo anterior se contrapone con las versiones de prensa y de quienes fueron testigos del hecho. Andrés Ibarra, editor del sitio web CanchaGeneral, estuvo a metros de la trifulca y asegura haber visto golpes y descontrol: “En el apogeo de la discusión se notó. Ahí apareció una mujer, que asumo es del círculo más cercano de González, a encarar en persona a Alfonso Carbone (mánager de González). ‘Estás solo para la foto’, le dijo”.

“Vi a Yáñez desaforado, muy enojado, previo a ser controlado por guardias y después un amigo. Muchos de los presentes acudieron a separar el conflicto, tras ello todos los presentes fueron desalojados“, contó Ibarra.