Más de 20 mil espectadores combaten el sol en La Cumbre del Rock Chileno

A las 11:00 horas comenzó la Cumbre del Rock Chileno, el primer mega festival del año que celebra su edición 2017 a 10 años de su debut. Dos horas antes fueron abiertas las puertas del Estadio Nacional, el reducto donde en dos escenarios, en total, se presentarán 38 bandas locales.

Los penquistas Julius Popper fueron los encargados de inaugurar la jornada. La banda recibió a los primeros asistentes con su ya tradicional blues de guitarras y bronces, en un momento donde el sol fue un invitado de piedra para los espectadores.

Pasadas las 15:30 horas, según registro de Carabineros, han sido más de 20 mil las personas que han llegado a escuchar música chilena al Estadio Nacional. Se espera que a eso de las 21:00 horas, el numero llegue a 40 mil.

Sinergia, Angelo Pierattini, López, We Are The Grand, Ases Falsos, Gondwana y Camila Moreno han sido algunos de los shows que más fervor han despertado entre la transversal masa humana que, pese a los 30 grados de temperatura, continúa a la espera de los shows estelares: el último concierto de Jorge González y el homenaje a Álvaro Henríquez, agendados para pasadas las 21:00 horas.

A través de la señal online de Mega el concierto está siendo transmitido para todo el país.

Ya hay 10 mil personas! #EstoyenLaCumbre venga! pic.twitter.com/cEVZx0OZRw — La Cumbre del Rock (@lacumbredelrock) January 7, 2017