Festival de Cine de Cannes y Netflix no llegan a acuerdo: filmes quedaron fuera de la cita

La reconciliaci√≥n no fue posible: un a√Īo despu√©s de la pol√©mica que sacudi√≥ Cannes por la inclusi√≥n de dos filmes de Netflix en liza por la Palma de Oro, el gigante estadounidense boicote√≥ la nueva edici√≥n.

La razón de la retirada de Netflix de todas las selecciones de Cannes se debe a un desacuerdo sobre las normas de difusión en Francia.

Pero su decisión no beneficia a nadie: el Festival renunció a presentar dos filmes de la plataforma, uno en competición y otro en las secciones paralelas, y Netflix, que seduce ya a grandes nombres como Martin Scorsese, se queda sin aparecer en la prestigiosa vitrina de Cannes.

Los organizadores no revelaron el filme que iba a competir por la Palma de Oro, pero sí el segundo, The other side of the wind, obra inacabada de Orson Welles, cuya posproducción fue financiada por Netflix. Una ausencia que lamentó la hija del director.

Pero este desamor hab√≠a tenido un inicio feliz, cuando Cannes incluy√≥ el a√Īo pasado por primera vez en competici√≥n dos pel√≠culas de Netflix, Okja, del surcoreano Bong Joon-ho, y The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach.

Un important√≠smo detalle desat√≥ la pol√©mica: Netflix rechaz√≥ plegarse a la ley francesa que exige a las plataformas esperar tres a√Īos entre el estreno de su filme en salas y su difusi√≥n a sus abonados. Decidi√≥ por tanto no exhibirlo en los cines franceses.

Ante el alzamiento de las salas de cine, los organizadores del Festival de Cannes decidieron establecer una nueva norma: cualquier filme en competición deberá exhibirse en la gran pantalla.

Netflix, con 125 millones de abonados en el mundo, se dijo abierto a ello, pero no a garantizar el plazo de tres a√Īos.

“Queremos que nuestras pel√≠culas est√©n en un terreno de igualdad con las dem√°s”, dijo a la revista Variety Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, que exhort√≥ al Festival a “modernizarse”.

“Es una pena”, lament√≥ el delegado general del certamen, Thierry Fr√©maux, invitando a Netflix a “continuar el di√°logo”.

Entretanto, Netflix se abre camino en otros festivales. En 2015, presentó en la Mostra de Venecia Beasts of no nation, con Idris Elba, y se llevó el Gran Premio de Sundance en 2017, por Ya no me siento a gusto en este mundo, con Elijah Wood.