Director de "El Exorcista" se arrepiente de algunas escenas tras filmar un exorcismo real

Los exorcismos no dejan de atraer la atención de William Friedkin, director del clásico del cine de terror El Exorcista de 1973. Así queda de manifiesto luego de abordar otra vez el tema en su nuevo proyecto: un documental testimonial sobre estos procesos.

Se trata de una cinta que seguirá los pasos del sacerdote italiano Gabriele Amorth, experto en exorcismos. La cinta se llamará El diablo y el padre Amorth y tomará como tronco argumental un célebre caso de 1996, donde una mujer de mediana edad afirmaba estar poseída por el demonio.

En di√°logo con la radio p√ļblica estadounidense NPR, el cineasta revel√≥ detalles del rodaje, que lo llev√≥ a registrar una sesi√≥n completa: “Ten√≠a miedo, estaba muy asustado. Estaba a metros de distancia. Y fue aterrador. Pero poco a poco mi miedo se convirti√≥ en empat√≠a hacia ella. Estaba en un dolor aparentemente antinatural y total”, dijo.

M√°s tarde, Friedkin mostr√≥ la grabaci√≥n a un grupo de neurocirujanos y psiquiatras, pero ninguno pudo explicar lo que vieron en pantalla: “Son tipos que han hecho m√°s de 5.000 cirug√≠as cerebrales cada una. As√≠ que se lo llev√© a ellos, y todos me dijeron: No sabemos qu√© es esto”, cont√≥.

De acuerdo a su relato, los m√©dicos le dec√≠an: “No es epilepsia; no es una lesi√≥n en el l√≥bulo temporal. No sabr√≠amos qu√© quitar de su cerebro para resolver esto. Y los psiquiatras me dijeron, para mi asombro, que la psiquiatr√≠a ahora lo reconoce como algo llamado trastorno de identidad disociativo: posesi√≥n demon√≠aca”.

A meses de la sesi√≥n, Amorth muri√≥ por una afecci√≥n pulmonar a los 91 a√Īos. La experiencia marc√≥ a Friedkin. Al punto que asegur√≥ que tras el hecho su visi√≥n sobre los exorcismos cambi√≥ por completo, e incluso se mostr√≥ arrepentido por algunos detalles de El exorcista.

“No habr√≠a incluido esos efectos especiales: girar la cabeza, levitar, sacudir la cama. Eso es parte de la mitolog√≠a del exorcismo que hicieron a William Peter Blatty (escritor del gui√≥n El exorcista y la novela de 1971) mundialmente famoso”, dijo.