Este miércoles comienza una nueva versión de IN-EDIT 2018

Cuenta regresiva para el arranque del √ļnico festival dedicado en Chile al cine y documental musical, IN-EDIT CHILE. M√°s de 30 pel√≠culas, cinco sedes, dos salas paralelas, charlas, invitados internacionales, conmemoraciones y m√ļsica en vivo, ser√°n parte de esta 14¬™ edici√≥n.

Rock clásico, jazz, pop, cumbia, disco, electrónica, narcocorridos, punk y muchos otros estilos recorrerá la programación durante seis jornadas desde el miércoles 18 hasta el lunes 23 de abril.

Chilly Gonz√°les: Shut up and play the piano ha sido la pel√≠cula elegida para dar el vamos en la inauguraci√≥n el pr√≥ximo mi√©rcoles 18 de abril a las 20:30 horas en el Teatro Nescaf√©. Esta es la historia de un pianista que fue parte del underground de Berl√≠n en los a√Īos ‚Äė90, bati√≥ r√©cord Guiness y que el a√Īo pasado colabor√≥ en un espl√©ndido √°lbum junto al m√ļsico brit√°nico Jarvis Cocker, Room 29. El festival tiene toda la informaci√≥n disponible en su sitio web, pero aqu√≠ te contamos todo lo que debes saber para que est√©s preparado.

Este a√Īo hay historias de lo m√°s variadas en la competencia nacional. Estas son 4: Cuando respiro en tu boca. La creaci√≥n de Peces (Lucybell), Cuatro, RUI, lo que cuentan los cantos y Fuerza Mayor: IOVI, los m√°rgenes de la electr√≥nica. Como en a√Īos anteriores tambi√©n estar√° la selecci√≥n musicapopular que presenta documentales con una carga patrimonial importante como Canci√≥n Norte√Īa: Los Cuman√° de Coquimbo, Sonidos del aire y Trawvn=ReUni√≥n.

En la competencia internacional encontraremos filmes dedicados a Eric Clapton, Residente y Grace Jones; mientras que en la selección internacional llegarán títulos sobre Iggy Pop, Bad Brains o John Coltrane. También están las categorías homenajes con grandes directores de cine registrando a grupos clásicos y los ganadores de los festivales en Barcelona y Brasil.

Cinco sedes formaran parte de IN-EDIT 2018: Teatro NESCAF√Č, Teatro Oriente, Cine UC, Sala K y Cine Arte Alameda, adem√°s de dos salas paralelas -Fundaci√≥n Cultural de Providencia y Escuela Moderna de M√ļsica- que estar√°n dispuestas para conversatorios y charlas.