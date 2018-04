La advertencia que podría acompañar las obras eróticas de célebre autor acusado de abuso

A 100 a√Īos de su muerte, el pintor austriaco Egon Schiele contin√ļa provocando a la audiencia. Ya lo ven√≠a haciendo semanas atr√°s, en medio de la conmemoraci√≥n del centenario del modernismo vien√©s cuando autoridades de Alemania y Reino Unido censuraron los desnudos de sus cuadros por vulnerar el espacio p√ļblico, pero ahora fue el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) el objeto de su nueva pol√©mica.

Acusado de promover la “pornograf√≠a”, las piezas de Schiele han estado emparentadas desde el inicio con la censura y el erotismo. Parte de eso se ver√° en la muestra colectiva dedicada al desnudo Obsession: nudes by Klimt, Schiele, and Picasso from the Scofield Thayer Collection, que el 3 de julio debuta en las paredes del MET.

Ahora, el problema para los curadores es cómo presentar los cuadros del austriaco, teniendo en cuenta su cuestionado trato a la mujer por parte del movimiento #MeToo, quien lo identifica como un exponente del abuso sexual contra las mujeres.

En 1912, el artista fue acusado de corrupci√≥n de menores por mantener una relaci√≥n con una joven que conoci√≥ a los 17 a√Īos, e incluso pas√≥ tres d√≠as en la c√°rcel. M√°s tarde, fue cuestionado por exhibir en p√ļblico los retratos de la menor. Y seis a√Īos despu√©s, tras una prol√≠fica carrera, falleci√≥ los 28 a√Īos a causa de la pandemia de “la gripe espa√Īola”.

Por lo mismo, desde la instituci√≥n han deslizado que las obras podr√≠an ir acompa√Īadas de textos que aclaren los cargos legales que en vida debi√≥ enfrentar el pintor, para evitar protestas feministas contra la exposici√≥n. Tal como ocurri√≥ en el Fine Arts Museum de Boston, donde colectivos locales cambiaron los carteles de las piezas por informaci√≥n sobre los juicios por violaci√≥n y abuso sexual.

“Como otros museos, el Met reconsidera su colecci√≥n a la luz sobre nuevas investigaciones e interpretaciones”, apunt√≥ la presidenta del Departamento de Arte Moderno y Contempor√°neo del MET, Sheena Wagstaff al diario espa√Īol El Mundo. “Tenemos que revisar las publicaciones, las cartelas y los textos sobre las obras”, agreg√≥.

“Momentos como este brindan una oportunidad para la conversaci√≥n, el arte visual es uno de los medios m√°s significativos que poseemos para reflexionar sobre el pasado y el presente y fomentar as√≠ la evoluci√≥n continua de la cultura a trav√©s de una discusi√≥n informada con el respeto por la expresi√≥n creativa”, cont√≥ el director de Comunicaciones del MET, Ken Wein, quien no quiso aclarar c√≥mo ser√°n las descripciones para los cuadros de Schiele.