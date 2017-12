Teatro Regional del Maule prepara eventos especiales de navidad

Dos conciertos familiares ofrecerá el Teatro Regional del Maule para iniciar con las celebraciones de fin de año.

Los elencos del Teatro Regional del Maule, la Orquesta Clásica del Maule (OCM) y la Golden Big Band (GBB), preparan repertorio navideño para dos veladas imperdibles, donde el espíritu de esta fecha tan especial para el mundo cristiano, es el protagonista.

El primero se desarrollará el miércoles 13 de diciembre, a las 20 horas, de la mano de la OCM que ofrecerá el evento denominado “Clásicos Navideños”. Mientras que la GBB lo hará el viernes 22 de diciembre, en el mismo horario, con su “Navidad en swing”.

Son dos propuestas musicales distintas, pero que ambas apuntan a interpretar lo mejor de la música conmemorativa de esta fecha de paz y amor. El primero es un concierto clásico, con imperdibles obras que invitan a la reflexión, mientras que en un ámbito un poco más festivo, el segundo trae lo mejor del swing, al estilo norteamericano.

“La familia tendrá la oportunidad de apreciar dos conciertos maravillosos, tanto por sus obras, como por la calidad interpretativa de los elencos que participarán”, mencionó Juan José Valdés, Secretario Ejecutivo del Teatro Regional del Maule, quien hace un llamado a participar de estas instancias.

Clásicos Navideños

Luego de su exitosa participación en la ópera Il Trovatore, el principal elenco clásico de la Región del Maule, de la mano de su director titular, el Maestro Francisco Rettig, dará vida a obras como El Pequeño Tamborilero, White Christmas, Jingle Bells y Noche de Paz.

Este concierto se desarrollará también el viernes 15 de diciembre, en el Teatro Provincial de Linares y el sábado 16, en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso.

La OCM es un elenco profesional del TRM financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y que cuenta con aportes del Gobierno Regional del Maule y la ilustre Municipalidad de Talca.

Navidad en Swing

Con la dirección de Alejandro Cantillana y la participación de los cantantes Nicolas Álamo y Carolina Soto, este elenco del TRM inerpretará temas como Santa Claus is coming to Town, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas, White Christmas y My Favorite Thing, entre otras.