El desolador mensaje en Facebook de Sinéad O’Connor: "Estoy luchando por seguir con vida"

“Estoy luchando por seguir con vida. No sigo viva por mí. Si fuera por eso ya me habría ido directa con mi madre (ya fallecida)“, contó la cantante Sinéad O’Connor en un críptico y no menos preocupante video publicado en su perfil en Facebook, donde reconoció sentirse atormentada por sus “enfermedades mentales“.

El video dura casi doce minutos y detalla el sentir de la artista en relación a sus diagnósticos psiquiátricos, los que la han llevado, dice, a sentirse sola en una sociedad que la estigmatiza. “(Estoy sola) como castigo por tener una enfermedad mental y estar enfadada (…) Especialmente por tener tendencias suicidas“, confesó.

Bajo el hashtag #OneOfMillions (“Una de millones”), la irlandesa describió su condición contractual: “Estoy viviendo en un motel en lo más profundo de Nueva Jersey y estoy completamente sola, sin nadie en mi vida excepto mi psiquiatra, que es el hombre más dulce del mundo y dice que soy su heroína“, dijo O’Connor, diagnosticada con trastorno bipolar.

“Las enfermedades mentales son un poco como las drogas, porque no les importa una mierda quién eres, y lo peor es que al estigma tampoco le importa”, agregó la cantante de 50 años, quien luego presentó sus reparos sobre el tratamiento de algunas personas hacia problemas de este tipo: “Toda la gente que debería quererte te trata como una mierda. Y cuando te enfadas porque te tratan como una mierda, te dicen que por eso te tratan así (…) Esa no es forma de vivir. No debería ser aceptable que nadie esté así”, apuntó.

Hoy martes, un miembro del círculo cercano de Sinead, mediante la misma vía, publicó un mensaje para tranquilizar a sus fans, quienes desde el 3 de agosto presentan preocupación por el estado de salud de la activista. “Hola a todos, estoy publicando esto a petición de Sinead, para que todo el mundo que la quiere sepa que está bien, que no es una suicida. Está rodeada de amor y recibiendo los mejores cuidados. Ha pedido que publicara esto porque sabe que estáis preocupados por ella. No responderé a ninguna pregunta, así que por favor, entendedlo. Espero que esto reconforte a aquellos de vosotros que estabais preocupados“, se lee en el texto.

Esta no es la primera vez que la voz de “Nothing Compares 2 U” lanza un llamado de ayuda por redes sociales. En 2015, incluso, la policía de Dublín tuvo que localizarla tras otra publicación en Facebook, donde aseguraba haber ingerido una sobredosis de pastillas con el fin de suicidarse. Algo similar ocurrió en 2011 pero a través de su cuenta en Twitter, donde colgó mensajes suicidas. El año pasado, además, gatilló la preocupación global tras estar un día desaparecida.