Lanzan tráiler del documental sobre excolaborador de los aparatos de seguridad de Pinochet

Durante la dictadura de Pinochet, Jorge Lübbert se convirtió en un instrumento de los servicios secretos chilenos, quienes lo forzaron a trabajar para ellos de una forma extremadamente violenta. Finalmente logra escapar de Chile a Berlín, donde la Stasi lo toma por un agente chileno. Más tarde, en Bélgica, acabaría convirtiéndose en camarógrafo de guerra. Hoy su hijo Andrés hace un retrato psicológico de su padre, y juntos indagan en las profundidades del pasado inconcluso de Jorge.

La película presenta la historia de Jorge quien actualmente tiene 60 años. Andrés busca comprender sus habilidades de supervivencia y por qué nunca habla de su pasado. Su personalidad retraída ha dominado su vida y creado una relación distante y extraña, y sólo recientemente acepta sus cuestionamientos y le permite a Andrés enfrentar juntos los fantasmas de su pasado.

“Desde la infancia, tuve la sensación de que mi padre era diferente al de mis compañeros de clase. Como adolescente, me di cuenta de que mi padre sufría de insomnio. No podía entender este comportamiento extraño. Tampoco entendía su relación con su familia y su tierra natal. Debe haber sido el período más oscuro desde su salida de Chile. Sufrió adicciones y tenía un comportamiento auto-destructivo. Era un naufrago. Estos acontecimientos y experiencias me han motivado a sumergirme en lo que le sucedió en Chile”, indica el director Andrés Lübbert.

La cinta es una búsqueda, un puzzle inconcluso en donde el espectador va descubriendo gradualmente la historia. A través de esta búsqueda de padre e hijo los relatos reconstruyen los mecanismos de una dictadura: los experimentos que lo deshumanizaron, el hecho de volverse insensible incluso ante la muerte, las técnicas de tortura y las estrategias de guerra psicológica aplicados en Chile.

“El color del camaleón” es una producción de Off World (BE) en coproducción con Blume Producciones (CL), Mollywood (BE) en coproducción con las emisoras VRT-Canvas y RTBF con el apoyo de Flanders Audiovisual Fund, le Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, el programa Media de la Unión Europea y Tax Shelter del Gobierno Federal Belga.

Circuito

La película participará del 21º Festival de Cine de Lima y en FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires; mientras que en Chile tendrá su preestreno en Santiago Festival Internacional de Cine, en el marco de su participación de la Competencia de Cine Chileno. Próximamente se exhibirá en España, Francia y Azerbaiyán.