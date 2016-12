"El maestro de armas" obtiene el máximo galardón del Premio del Manga Internacional

El cómic “El maestro de armas” de los franceses Xavier Dorison y Joel Parnotte recibió la mayor distinción del 10º Premio del Manga Internacional, anunció este martes el Gobierno japonés.

Esta obra, protagonizada por el exmaestro de armas del rey francés Francisco I, se llevó el mayor galardón entre una selección de 296 cómics procedentes de 55 países o regiones.

Los tres siguientes premios fueron para Scavengers, del chino Zuzheng Han, The Heart of Darkness, de los italiano Laura Iorio, Roberto Ricci y Marco Cosimo, y Gateway to Underworld, de la vietnamita Can Tieu Hy.

Tres dibujantes japoneses de manga y dos editores formaban el jurado del certamen, que recompensa 14 obras.

La entrega de los premios tendrá lugar a principios de febrero en Tokio.

El Premio del Manga Internacional recompensa cada año, desde 2007, los cómics extranjeros que contribuyen a promocionar el manga y sus técnicas fuera de Japón.

Con este tipo de recompensas, el gobierno japonés recalca la influencia del género en la producción mundial de cómics y aprovecha su popularidad para reforzar el atractivo de Japón en el extranjero.