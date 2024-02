Puede que hayas dejado de confiar en las personas, no hayas superado del todo tu pasado, el tiempo no ha coincidido o que te sientas poco merecedor de amor. Son múltiples las razones por las que algunos no encuentran pareja, pese a desearlo.

Muchas series y películas muestran la soltería como algo deprimente o un estado en el que nadie quiere estar, pero realmente no es tan así.

Ser soltero no es sinónimo ni de infelicidad ni de que estás destinado a mantenerte así por siempre. De hecho, se puede ser más feliz estando soltero que en una relación con la persona incorrecta.

No obstante, muchas personas anhelan encontrar una pareja y no lo logran por más que lo intentan. Al respecto, la doctora en psicología Suzanne Lachmann, escribió una columna en el portal especializado Psychology Today, en la que indicó 8 razones que pueden explicarlo.

1. Te sientes poco merecedor

Si sientes vergüenza por cómo te ves o por las cosas que han pasado en tu vida, eso podría estar afectando tu habilidad para iniciar el contacto con otra persona, y a futuro establecer una relación amorosa.

De este modo, tu vergüenza, “fealdad” autopercibida o timidez dolorosa, pueden estar provocando que sea difícil que te abras a la posibilidad de ser amado.

“Tal vez fuiste tan gravemente herido en una relación anterior, que todavía estás en duelo y sientes vergüenza por el rechazo, y con temor a la vulnerabilidad requerida para encontrar el amor de nuevo o por primera vez”, plantea la especialista.

Asimismo, señala que existen personas que sienten que no merecen una relación conectada y recíproca, e incluso pueden buscar otras formas de aproximarse a la intimidad.

“Pueden ‘pagar’, en lugar de cultivarla por sus propios méritos, porque se sienten incapaces de ser amados, por lo que en su lugar, van por una solución rápida y luego se van”, describe.

2. Discriminas de forma poco real

Tal vez recibiste muchos elogios en tu infancia y aprendiste que la perfección era una norma. Sin embargo, con el tiempo creaste una voz en tu interior que te hace pensar que tus pretendientes no son lo suficientemente buenos.

“En estos casos, es importante reconocer que, independientemente de lo expansivo que creas que es el estanque en el que has pescado, todavía hay un océano entero por ahí, que aún no has descubierto“, compara.

3. Te sientes presionado

“Eres dolorosamente consciente de lo mucho que tu familia quiere que tengas pareja. Todos tus amigos están en relaciones. Ahora esta presión externa ha intensificado tu propia necesidad y tus propios temores de quedarte soltero“, plantea Lachmann.

Asimismo, la presión provocada por tu entorno, puede promover un sentimiento de vergüenza, desesperanza, desesperación o frustración, ante el hecho de no encontrar una pareja.

“Si no es identificada, la presión podría comenzar a impregnar cada parte de tu ser (…) Puede ser paralizante. Comprender la naturaleza abrumadora de esta presión es el primer paso para diluir su poder“, explica.

4. Dejaste de confiar

Si has tenido malas experiencias en tus relaciones anteriores, puede ser difícil volver a confiar en las personas, y por ende iniciar o mantener un romance.

Además, es posible que hayas perdido el incentivo para cuidarte físicamente, lo que hace más difícil sentirte seguro de ti mismo.

“Este sistema de creencias condicionado puede volverte desconfiado, enojado, defensivo, temeroso y siempre sospechando lo peor al entrar en una nueva relación”, precisa.

5. No superas tu pasado

Si te sentiste devastado al terminar con tu expareja, tal vez estés ahuyentado intencional o involuntariamente a la gente, intentando evitar este patrón en futuras relaciones.

La importante es trabajar para ver que cada persona es diferente a la anterior que te hizo daño, incluso si encuentras muchas similitudes.

“Son personas diferentes con diferentes historias y diferentes experiencias de vida”, explicó Lachmann. Según la especialista, comprender eso, puede ayudarte a estar abierto a iniciar nuevas relaciones.

6. Un trauma no te deja avanzar

“Si estuviste traumatizado en cualquier momento de tu vida o en relaciones anteriores, puedes sentir mucha desconfianza y sospechar todo el tiempo“, comenta la doctora.

En el caso de que, accidentalmente o a propósito, repitas patrones que fueron traumáticos en tu pasado, puedes sentir como si estuvieras destinado a un fracaso amoroso.

“Cuando se produce un trauma, es crucial encontrar una persona y un espacio seguro para procesarlo, comprender su impacto y comenzar el trabajo para desprenderse de él“, añade. Esto te ayudará a no repetir patrones dañinos en tus relaciones.

7. Simplemente, el tiempo no ha coincidido

Si no te sentiste identificado con algunas de las razones anteriores, puede ser simplemente que no se haya presentado la oportunidad de conocer a alguien.

“Sabes que no estás defectuoso. Pero aún así, las cosas no se alinean. Te encuentras sin pareja, no importa lo mucho que la quieras. Eso es probablemente debido a que el tiempo no ha coincidido“, ejemplifica.

“Hay tantas razones por las que la gente está soltera cuando no quiere estarlo. Esto es solo un muestreo rápido, una vista previa que puede ayudarte a empezar a mirar dentro de ti mismo las verdaderas razones que te detienen“, reflexiona la especialista.

Finalmente, comenta que sin importar la razón, es necesario darte un espacio para aceptar tu soltería. “Este proceso puede sorprenderte de una manera positiva”, sentencia.

Otras razones

Aunque no es un experto en relaciones, el escritor Bruce Y. Lee compartió su punto de vista en este mismo portal indicando algunos motivos que pueden explicar por qué muchas personas permanecen solteras tanto tiempo cuando sí desean tener pareja.

– Estás demasiado desesperado. El escritor planeta que “esforzarte demasiado para no estar soltero, podría mantenerte soltero. La desesperación puede ser como el ajo: otros pueden olerla. Recuerda, estar soltero no significa necesariamente infelicidad, falta de satisfacción o estar solo, sin importar cómo te hagan sentir todas esas charlas y propaganda del Día de San Valentín”.

– Tus estándares son demasiado altos. Aunque es importante establecer factores decisivos a la hora de encontrar pareja como que comparta tus valores, sea amable y apasionado, etc. “Pero al descartar a las personas por preferencias más menores, como no tener el aspecto o condición de vida particular, podrías estar perdiendo de vista el panorama general”, dice Bruce.

Asimismo, muchos esperan sentir fuegos artificiales y mariposas en el estómago al instante que conocen a alguien y eso no suele ocurrir. “La atracción y el amor pueden crecer con el tiempo a medida que conoces a la persona que llevas dentro”, expresó.

– No sabes lo que quieres. “Si bien es bueno ser flexible, no tener idea de lo que es correcto para ti puede ser como entrar corriendo a un supermercado con hambre. Puedes terminar eligiendo mal”, expresa.

– Te sientes atraído por las personas equivocadas. Y. Lee dice que “interactuar con las personas equivocadas puede costarte tiempo mejor invertido con la persona adecuada”.

– No estás realmente disponible. “La persona adecuada no te perseguirá si actualmente estás ocupado con otra cosa. Esa otra cosa podría ser otra relación, pasada o presente. Puede ser un ex al que sigues mencionando, ese amigo por el que suspiras, pero que no está disponible para ti, etc”, comentó Bruce.

La otra cosa también “podría ser algún otro tipo de obsesión o adicción, como alcohol, drogas, trabajo, redes sociales, drama o videos de ardillas”.

– Te rindes con facilidad. El escritor dice que apenas surgen problemas con alguien, aunque sean menores, te apartas. Las relaciones “requieren dedicación y trabajo para mantenerse y crecer”, desde su punto de vista.

¿Te sientes identificado? No te preocupes, reconocerlo es el primer paso y la verdad es que nadie está destinado a estar solo para siempre de por sí. Además, no tener pareja es también una opción de vida válida que te puede llevar igualmente a la plenitud.