En el mundo de las relaciones de pareja, las primeras citas pueden ser un torbellino de emociones, pero ojo porque puedes cometer algunos errores sin darte cuenta.

Desde nerviosismo hasta incertidumbre, pasando por felicidad y alegría, son muchos los sentimientos que pueden apoderarse de nosotros durante este primer encuentro con quien podría ser nuestra futura pareja.

No obstante, lo cierto es que a la hora de asistir a esta “velada de iniciación” con el otro, muchos tendemos a cometer ciertas equivocaciones que, de no estar alerta, podrían pasarnos la cuenta y mermar la posibilidad de tener una segunda cita.

Así lo afirmó la psicóloga estadounidense Caitlin Cantor, colaboradora de la web especializada Psychology Today, quien detalló los 3 errores más comunes durante la primera cita y la claves para salir airosos del paso.

1. Ver al otro como “el elegido”

Uno de los errores que más cometen las personas durante la primera salida es creer o convencerse de que la otra persona es “la elegida”, con quien van a establecerse, incluso casarse.

Pero, pese a que soñar es gratis y no está mal fantasear de vez en cuando, este tipo de actitudes podrían hacernos perder el foco y ponernos innecesariamente nerviosos y ansiosos.

“No entres en la cita para ver si esta persona podría ser ‘la elegida’. En su lugar, adopta una mentalidad de ver si te gustaría una segunda cita. No puedes saber si las cosas podrían volverse algo más en este punto. Todo lo que puedes saber es si quieres una segunda cita. No te adelantes”, declaró Cantor.

2. Compartir de más

Muchas veces, a la hora de iniciar las conversaciones con nuestro acompañante tendemos a experimentar una “verborrea de sinceridad” que nos cuesta detener.

Nos ponemos a contarles (literalmente) todo sobre nuestra vida en corto tiempo, lo que genera una falsa sensación de cercanía que, a la larga, podría convertirse en una desventaja.

“Hacer de una primera cita una experiencia larga y compartir muchas cosas personales sobre ti mismo, puede llevar a sentir una falsa sensación de cercanía y compatibilidad. Es fácil excederte cuando eres vulnerable con alguien y se siente bien. Pero recuerda, eso no significa que lo vuelvas a ver. Sigue siendo un extraño“, indicó la especialista.

3. Perder la perspectiva de la cita

Finalmente, un tercer error es perder la perspectiva de la cita y creer que esa otra persona se convertirá sí o sí en tu pareja.

Lo anterior, hace que comencemos a planear situaciones que podrían no concretarse.

“Incluso si la cita salió bien, no hay mucho por lo que emocionarse. No vayas a casa y te preocupes por esta persona. No vayas a contarles a todos cada detalle. Eso hace que la persona sea más grande para ti de lo que es. También hace que sea más fácil para ti comenzar a imaginar y a apegarte al futuro que puede que nunca suceda. Mantente presente con dónde estás: después de la primera cita, ¿quieres una segunda? Eso es todo“, concluyó Caitlin.

¿Por qué tomarse las cosas con calma tras una primera cita?

En palabras de la experta, las primeras citas no tienen mucho significado, ya que estamos recién conociendo a la otra persona y no podemos augurar nada sobre el futuro, excepto si quieres o no tener una segunda cita. Por ello, Cantor recomienda disfrutar la salida y no ceder ante el nerviosismo o la ansiedad.

En esta instancia “Estás conociendo a un completo extraño (no importa cuánto tiempo se hayan enviado mensajes de texto o hablado antes de conocerse, sigue siendo un extraño). Si la cita no es divertida y nunca se vuelven a ver, perdiste una o dos horas de tu tiempo y nada más“.

Además, no puedes saber si la persona va a ser adecuada para ti en función de una primera cita. Esto, ya que conocer a alguien lleva mucho tiempo. “Incluso si es una primera cita increíble, no significa nada sobre el futuro, excepto que te gustaría ir a una segunda cita”, indicó.

Por último, la psicóloga explicó que “si estás nervioso e incómodo o dices algo equivocado y alguien no quiere volver a verte, no es gran cosa, ya que de todos modos no lo conocías. Además, ese tipo de juicio muestra una falta de madurez relacional. ¿Quién en las relaciones no dice las cosas equivocadas de vez en cuando? ¿Quién no es raro a veces? Todos lo hacemos y todos lo somos, y es muy crítico eliminar a alguien en una primera cita debido a esto”.

Tips para enfrentar la primera cita

De acuerdo a la página de citas Elite Single Chile, existen variados consejos para enfrentar este momento con serenidad.

En específico, desde la web entregan cuatro recomendaciones fundamentales:

1. Pensar en positivo: una cita no es un examen. Para ambos es una situación nueva. Relájate y disfrútala. 2. Ir con ropa y calzado cómodo: aunque queramos impresionar, más vale priorizar una cierta comodidad. Eso te dará más confianza ti mismo y estarás menos pendiente de ti y más de tu cita. 3. Planifica tu tiempo: si sabes que no vas a poder llegar a las siete, queda a las ocho. Más vale que te sobre tiempo que no que tengas que ir corriendo. 4. Mientras vas al encuentro de tu cita, respira hondo: aprovecha el momento antes de que se vean para hacer un par de respiraciones hondas y relajantes.

Por su parte, Mayra Álvarez, periodista experta en protocolo y colaboradora del medio español La Razón, agregó un par de tips: