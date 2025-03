El famoso escalador Aron Ralston, conocido por su impactante historia de supervivencia en el Canyonlands National Park en Utah, Estados Unidos en 2003, donde se vio atrapado por una roca y tuvo que amputar su propio brazo para salvarse, visitará Chile 22 años después de su accidente. Ralston compartirá su testimonio de resiliencia y la importancia de la fuerza interior en un evento organizado por CMPC llamado “Between a Rock and a Hard Place. Turning Adversity to Advantage”, el 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Su historia fue inmortalizada en el libro “Entre la espada y la pared” y en la película “127 horas”, protagonizada por James Franco. Las inscripciones para el evento estarán disponibles en la página web de CMPC a partir del 03 de marzo.

Desde este 3 de marzo están disponibles las inscripciones a la charla “Between a Rock and a Hard Place. Turning Adversity to Advantage” de Aron Ralston, quien llegará a Chile de la mano de CMPC el próximo 15 de abril para contar su historia.

En 2003, Aron Ralston decidió escalar en solitario el Canyonlands National Park en el estado de Utah, Estados Unidos. Lo que el deportista no sabía es que su expedición le tomaría 127 horas, es decir, casi cinco días, en las que tendría que tomar una importante decisión para salvarse de un fatal desenlace.

Esto, ya que mientras practicaba escalada, una roca cedió y dejó atrapado su brazo derecho sin poder liberarlo a pesar de los múltiples intentos. Así, el escalador pasó casi cinco días atrapado en donde la muerte parecía avecinarse cada vez más, lo que incluso lo llevó a grabar un video de despedida para sus seres queridos con la fe de que algún día lo encontrarían.

Sin ayuda ni comunicación posible, un sueño que tuvo en aquellos momentos de desesperanza lo llevó a tomar una decisión que le salvaría la vida: cortarse el brazo.

“Cuando dejé mi brazo no sentí que hubiera perdido algo, sino que gané algo, renací… Casi todos me conocen como el tipo que perdió el brazo en una montaña, pero quizás lo que no todos saben es que soy el tipo que lo cuenta con una sonrisa en la cara”, comenta Ralston.

Aron Ralston visitará Chile

A 22 años de su accidente, el escalador sigue practicando deportes de montaña y se dedica a realizar charlas contando su historia. Algo que precisamente realizará en “Between a Rock and a Hard Place. Turning Adversity to Advantage”, un encuentro totalmente gratuito organizado por CMPC, donde Aron Ralston hablará sobre resiliencia, la toma de decisiones en momentos críticos y la importancia de la fuerza interior.

Esta charla se llevará a cabo el próximo 15 de abril en el Metropolitan Santiago, en Vitacura, y las inscripciones estarán disponibles desde este lunes 03 de marzo en la página web de CMPC.

La historia del escalador también está documentada en el libro “Entre la espada y la pared”, quedando en la lista de los bestseller de The New York Times en 2004 y tuvo una adaptación cinematográfica protagonizada por James Franco bajo el título “127 horas”.